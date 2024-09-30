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صحة
اليقطين.. غذاء الخريف المثالي لتعزيز المناعة وصحة الجسم
Lebanon 24
30-09-2024
|
13:50
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أعلنت الدكتورة إيرينا بوبكوفا خبيرة التغذية الروسية، أن اليقطين مستودع للفيتامينات والعناصر المعدنية التي تساعد على تحسين الصحة والمذاق.
ووفقا لها، لذلك يعتبر اليقطين غذاء مثاليا في فصل الخريف لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين А الضروري للرؤية والجلد والأغشية المخاطية. كما يحتوي على فيتامين С الذي يعزز منظومة المناعة، وفيتامين Е الذي يحمي الخلايا من التلف، وفيتامين К ومجموعة فيتامين В. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد الضرورية لعمل أجهزة الجسم بصورة طبيعية.
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وتقول: "بفضل احتواء اليقطين على الفيتامينات والعناصر المعدنية يحسن عملية الهضم والمناعة ما يعزز مقاومة الجسم لنزلات البرد الموسمية. كما أن وجود نسبة عالية من البوتاسيوم فيه يحسن عمل القلب والأوعية الدموية".
وعموما يمكن استخدام اليقطين في مجموعة متنوعة من الأطباق، وكذلك يمكن إضافته طازجا إلى السلطات. كما يمكن إضافته إلى العصائد في الصباح. وبالطبع يمكن شوي وسلق اليقطين. (روسيا اليوم)
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