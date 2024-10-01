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صحة

تغييرات بسيطة تساعد فى إنقاص الوزن

Lebanon 24
01-10-2024 | 09:40
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قد يكون الالتزام بالنظام الغذائي التقليدي وروتين التمارين الرياضية أمرًا صعبًا. إذا كنت تجد صعوبة في فقدان تلك الكيلوجرامات الزائدة ولا تستطيع اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، فإليك طريقة سهلة اقترحها العلماء يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وفقا لما نشره موقع thehealthsite
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تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة Diabetologia إلى أن استخدام الإضاءة الداخلية يمكن أن يحدث فرقًا ويساعدك على إنقاص الوزن، ووفقًا للدراسة التي أجريت على 14 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عامًا، فإن قضاء اليوم في ضوء خافت أدى إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم .

دور التمثيل الغذائي في إنقاص الوزن
الأيض، هو سلسلة الأحداث الكيميائية التي تحدث في جسم الإنسان لإنتاج واستنزاف الطاقة اللازمة للبقاء على قيد الحياة. إنه معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية أو إنفاق الطاقة. ستحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء العمل إذا كان معدل الأيض لديك مرتفعًا.
وستحتاج إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية للحفاظ على وزنك إذا كان لديك عملية أيض سريعة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص قادرين على تناول المزيد من الطعام دون اكتساب الوزن مقارنة بغيرهم. وعلى العكس من ذلك، فإن الشخص الذي يعاني من عملية أيض منخفضة يحرق سعرات حرارية أقل أثناء الراحة وأثناء النشاط، مما يتطلب منه استهلاك سعرات حرارية أقل لمنع زيادة الوزن. (اليوم السابع)
 
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