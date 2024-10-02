لصحتك النفسية والعقلية.. عادات يومية مذهلة

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كل شخص منا يجب أن يهتم بصحته النفسية مثلما يهتم بصحته الجسدية، والاهتمام بالصحة النفسية للشخص والأسرة ينعكس بشكل كبير على الحياة اليومية وكذلك على شخصية الطفل في المستقبل، ويحميه من المشكلات السلوكية والانحرافات، إذا تمت تربيته في أسرة هادئة ومستقرة تراعى الصحة النفسية لأفرادها، في هذا التقرير نقدم 8 عادات يومية تعزز صحتك النفسية وصحة أسرتك، بحسب موقع "تايمز ناو".عادات يومية تعزز صحتك النفسية أنت وأسرتكقسط كافٍ من النومالنوم جزء مهم من صحتك النفسية، فهو يسمح لعقلك بالراحة والإصلاح وإعادة الضبط لليوم التالي، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تقلبات المزاج والعصبية وانخفاض التركيز، لذلك، استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.النشاط البدنييساعد النشاط البدني على تعزيز إنتاج الإندورفين وهي مواد طبيعية تعمل على تحسين الحالة المزاجية، حتى 30 دقيقة من التمارين الرياضية، مثل المشي أو التمدد يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب مع تحسين الحالة المزاجية العامة.تمارين التنفس العميقيمكن أن تساعد الممارسات البسيطة مثل التأمل أو التنفس العميق في تهدئة العقل وتحسين تنظيم مشاعرك.تناول نظامًا غذائيًا متوازنًاالنظام الغذائي الصحي ليس مفيدًا لصحتك الجسدية فحسب، بل يحسن أيضًا من صحتك النفسية، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة في تحسين حالتك المزاجية ووظائف المخ.البقاء على اتصال مع أحبائكالحفاظ على الروابط الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة أمر مهم للصحة العقلية، يمكن أن تساعد المحادثات المنتظمة، سواء شخصيًا أو من خلال الرسائل، في مكافحة الشعور بالوحدة وبناء الدعم العاطفي ومنحك شعورًا بالانتماء.قلل من وقت الشاشةيمكن أن يؤثر الاستخدام المفرط للشاشات، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، سلبًا على صحتك العقلية من خلال زيادة القلق والتوتر.إن وضع حدود لوقت الشاشة وأخذ فترات راحة منتظمة من النظر للهاتف أو الشاشات يمكن أن يساعد في الاسترخاء وتحسين التركيز.حدد أهدافًا صغيرة وقابلة للتحقيقيمكن أن يساعد تقسيم المهام إلى خطوات يمكن إدارتها في تقليل مشاعر الإرهاق.إن إكمال المهام الصغيرة يوميًا، مثل الترتيب أو إنهاء العمل، يمكن أن يساعد في تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس ومنحك شعورًا بالإنجاز، وبالتالي، المساعدة في تحسين الصحة النفسية.الامتنانإن أخذ لحظة كل يوم للتفكير فيما تشعر بالامتنان له، يمكن أن يساعد في تحويل تركيزك من الأفكار السلبية إلى الأفكار الإيجابية.أيضًا، فإن تدوين ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لها يوميًا يمكن أن يحسن مزاجك ويقلل من التوتر.(اليوم السابع)