عادات صباحية مهمة لزيادة نشاطك.. حاول اتباع بعضها

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الصباح هو أفضل وقت للعمل وله تأثير كبير على صحتك العقلية، حيث إن معرفة كيفية أن تبدأ يومك قد يساعدك كثيرًا في تعزيز صحتك العقلية، حيث إن الخمول أو الكسل أو التوتر بشأن اليوم القادم، هي بعض العادات المدمرة التي لا تؤدي فقط إلى إهدار الوقت، بل تجعل نظرتك سلبية وكئيبة، ويمكن أن تزيد من خطر الاكتئاب، وهى أحد المشاكل التي تؤثر على الصحة العقلية بشكل كبير وتسبب أفكارًا سلبية، وفقًا لموقع ":تايمز أوف انديا".فيما يلى.. 6 عادات في الصباح يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والمشاكل المتعلقة بالصحة العقلية:ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظمأحد أفضل عادات صباحية يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب هي ممارسة النشاط البدني بانتظام، إن الخروج والقيام ببعض الحركات يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، حيث يمكن أن يساعد في إطلاق الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية في الدماغ تعمل على تحسين الحالة المزاجية، كما يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الحد من التفكير المفرط والتفكير السلبي بشكل عام.وجبة إفطار مغذيةيمكن لبعض الأطعمة أن يكون لها تأثير إيجابي على المواد الكيميائية في الدماغ، ولعل الأطعمة الغنية بالبروتين مثل منتجات الألبان والدجاج والجبن قليل الدسم والفاصوليا والبازلاء والأسماك وفول الصويا والزبادي مفيدة جدًا لصحة دماغك ويمكن أن تساعد في إطلاق السيروتونين، ولا تنس إضافة المكسرات والبذور إلى وجبة الإفطار لأنها مصدر جيد لفيتامين E، حيث وفقًا للدراسات، يرتبط نقص فيتامين E باضطرابات مرتبطة بالمزاج.احصل على بعض ضوء الشمسيمكن لأشعة الشمس في الصباح الباكر أن تفعل العجائب لتحسين حالتك المزاجية، ويمكن أن تساعد بشكل خاص الأشخاص المعرضين لاضطراب عاطفي موسمي (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب يمكن أن يحدث في الخريف والشتاء عندما يكون هناك ضوء شمس أقل، ويمكن لأشعة الشمس أيضًا أن تعزيز مدخولنا اليومى من فيتامين د الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حالتك المزاجية.التأمل واليقظةلا يستطيع الكثير منا التخلص من الضغوط اليومية التي قد نعاني بسببها من الإرهاق، ويعتبر القيام ببعض لحظات اليقظة في الصباح سواء من خلال المشي البطيء أو الأكل بوعي أن تساعد بشكل كبير في التغلب على التوتر، كما يمكن أن تساعد جلسة التأمل الصباحية في إدارة التوتر وتدفق الأفكار.تدوين اليومياتتعتبر تدوين اليوميات ممارسة فعّالة يجب اتباعها في الصباح، حيث إنها لن تساعدك فقط على ترتيب أفكارك، بل ستساعدك أيضًا على التخلص من المشاعر السلبية، وتعزز الشعور بالتحسن في حياتك بشكل عام. (اليوم السابع)