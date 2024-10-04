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صحة

كيفية تخفيف آلام الرقبة والكتفين.. تمارين صباحية بسيطة

Lebanon 24
04-10-2024 | 07:42
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كشفة أخصائية في العلاج الطبيعي أن هناك 3 تمارين تمدد مهمة يجب القيام بها إذا استيقظت بآلام في الرقبة والكتفين.

وتعد آلام الرقبة والكتفين مشكلة شائعة بين الناس، خاصة عند استيقاظهم من النوم. وغالبا ما يكون ذلك، بسبب النوم في وضع غريب، أو دعم غير مناسب للفراش أو اضطراب النوم.
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ونقل موقع "فيت آند ويل" عن أخصائية العلاج الطبيعي سوزان وينوغراد قولها إن "الحركة تساعد في الحفاظ على ترطيب مفاصلنا ومرونة عضلاتنا. وإذا وجدت نفسك تستيقظ متألما، فتحرك. الحركة هي أفضل علاج". 

وأضافت: "إذا لم تكن متأكدا من أين تبدأ، فجرب تمارين التمدد هذه، لتخفيف تصلب الرقبة والكتفين في الصباح".

تدوير الرقبة: ينصح بالجلوس مستقيما ثم قم بتدوير رأسك ببطء في حركة دائرية. قم بأداء 5-10 دورات بطيئة في كل اتجاه. هذه الحركة تعمل على تحريك الرقبة بلطف وتحسين مرونتها.

 تدوير الذراعين: قف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين وذراعيك ممدودتين إلى الجانبين، ثم جرب تدوير ذراعيك مع زيادة حجم الدوائر تدريجيا. ينصح بأداء 10 دوائر للأمام، ثم 10 دوائر للخلف. هذه الحركة تهدف إلى تدفئة الكتفين وتحسين الدورة الدموية.
تقويس الظهر: اجلس على يديك وركبتيك، ثم استنشق الهواء وقوس ظهرك، مثل وضع القطة. هذه الوضعية تعمل على إرخاء العمود الفقري والكتفين والرقبة. (سكاي نيوز)
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