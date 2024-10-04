مع اقتراب فصل الشتاء.. أطباء يحذرون من "وباء ثلاثي" ما هي أعراضه؟

ذكر موقع "روسيا اليوم" أنه مع حلول الطقس البارد، حذر الخبراء من "تهديد ثلاثي" على الصحة العامة، مشددين على ضرورة التطعيم خاصة للفئات السكانية الضعيفة صحيا.

وتشير التقارير إلى أن هذا "الوباء الثلاثي" قد يكون ناجما عن ثلاثة فيروسات شتوية شائعة.

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ما هو "الوباء الثلاثي"؟

يشير مصطلح "الوباء الثلاثي" إلى تفشي ثلاثة أمراض تنفسية جنبا إلى جنب، والتي تحدث عادة خلال فصلي الخريف والشتاء، وفقا للدكتور تشون تانغ، وهو طبيب عام في بول مول. وأضاف: "في السنوات الأخيرة، تم استخدامه لوصف الانتشار المتزامن لفيروس كوفيد-19 والإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV). ويمكن أن يسبب كل من هذه الفيروسات مرضا شديدا، وخاصة في الفئات الضعيفة، مثل كبار السن والأطفال الصغار وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".



هل لدى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي والإنفلونزا و"كوفيد-19" أعراض متشابهة؟



وفقا لتانغ: "يشترك فيروس الجهاز التنفسي المخلوي والإنفلونزا وكوفيد-19 في العديد من الأعراض المتداخلة مثل الحمى والسعال وسيلان الأنف والتعب، ما قد يجعل من الصعب معرفة الفرق بينهما".



ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها.



وأوضح: "قد يؤدي كوفيد-19 إلى فقدان حاسة التذوق أو الشم وصعوبات التنفس المتكررة. وغالبا ما يسبب الفيروس المخلوي التنفسي الصفير، ومن المرجح أن يؤثر على الرضع، في حين تميل الإنفلونزا إلى الضرب بسرعة مع الحمى المفاجئة وآلام الجسم. وإذا لم تكن متأكدا، يمكن للاختبار تأكيد الفيروس المسؤول".

ويحث تانغ أي شخص تزداد أعراضه حدة أو تتفاقم بمرور الوقت على الاتصال بالطبيب العام، خاصة إذا كان لديك صعوبة في التنفس أو حمى مرتفعة مستمرة أو ارتباك أو ألم في الصدر.



ويضيف: "بالنسبة للرضع، اطلب الرعاية الطبية إذا كانوا يكافحون من أجل التنفس أو يعانون من الجفاف أو إذا أصبح الطفل خاملا بشكل غير عادي".



هل من الممكن الإصابة بالفيروسات الثلاثة في نفس الوقت؟



يحذر تانغ من أنه "من الممكن الإصابة بأكثر من فيروس واحد من هذه الفيروسات معا. ويمكن أن تؤدي الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي المتعددة إلى زيادة شدة المرض وجعل من الصعب على الجسم التعافي، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات صحية موجودة".



ويقول: "الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من وباء ثلاثي يشملون الأطفال الصغار وكبار السن والأفراد الذين يعانون من حالات صحية أساسية، مثل الربو أو السكري أو ضعف جهاز المناعة. والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، وخاصة أولئك الذين يولدون قبل الأوان، معرضون لخطر أكبر من فيروس المخلوي التنفسي، في حين قد يواجه كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات مزمنة مضاعفات أكثر خطورة من الإنفلونزا وكوفيد-19".

ويعتمد العلاج على الفيروس المسبب للمرض. ويوضح تانغ: "تتوفر أدوية مضادة للفيروسات للإنفلونزا وكوفيد-19، لكنها تعمل بشكل أفضل عند البدء في وقت مبكر. ويتطلب فيروس المخلوي التنفسي عادة رعاية داعمة، مثل السوائل والراحة والسيطرة على الحمى، على الرغم من أن الحالات الشديدة عند الرضع قد تتطلب دخول المستشفى.



مشيرا إلى أنه يمكن حماية نفسك من هذه الأمراض من خلال مواكبة اللقاحات المتاحة، وأيضا ممارسة النظافة الجيدة وذلك عن طريق "غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والبقاء في المنزل عند المرض"، ما يمكن أن يساعد في الحد من انتشار المرض.



ويمكن أن يساعد تناول مكملات فيتامين د أيضا في دعم صحة المناعة. ويوضح تانغ: "العديد من كبار السن معرضون لخطر نقص فيتامين د، وخاصة في فصل الشتاء عندما يكون التعرض لأشعة الشمس منخفضا". "بينما يمكن لفيتامين د أن يساعد في تعزيز المناعة بشكل عام، إلا أنه ليس علاجا محددا لهذه الفيروسات. ومع ذلك، فإن ضمان مستويات كافية من خلال المكملات الغذائية أو النظام الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي".