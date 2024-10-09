سبب "وجيه" يجبرك على خلع الجوارب قبل النوم

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إذا كان ارتداء الجوارب في السرير يشعرك بالراحة والدفء، فقد ترغب في إعادة التفكير بالأمر، خاصة إذا كنت لا تزال ترتدي الجوارب التي قضيت يومك بها.فقد أكدت دراسات أن ارتداء الجوارب مع النوم، يساعد على تنظيم حرارة الجسم، للدخول في مرحلة النوم، وبالتالي الحصول على نومٍ "جيد"، ينصح الخبراء بتجنب النوم بالجوارب غير النظيفة، وذلك بسبب مستويات البكتيريا "المقززة" التي قد توجد فيها.وكشف برنامج "Calm Down Podcast" عبر حسابه على TikTok أن الباحثين يحثون الناس على التوقف عن ارتداء الجوارب المتسخة في أثناء النوم، وذلك بعدما أظهرت الدراسات أن الجوارب "غير النظيفة"، تحتوي على بكتيريا مشابهة لتلك الموجودة في الصراصير وبقايا فضلاتها.ووجد تحليل أجرته شركة "Mattress Next Day"، أن نوع البكتيريا نفسه، وهو Pseudomonas aeruginosa، يوجد على الجوارب لدى نصف المشاركين في الدراسة، سواء أكانوا رجالًا أم نساء، وأيضًا على سجادات الأبواب، ما يبرز أهمية تغيير الجوارب قبل النوم.وعلى الرغم من أن هذه المعلومات قد تثير اشمئزاز الكثيرين، فإن بعضًا من رواد مواقع التواصل، دافعوا عن ارتداء الجوارب في التعليقات، مشيرين إلى أن كثيرًا من الأشخاص في المناطق الباردة لا يستغنون عن الجوارب في أثناء النوم، خاصة في فصل الشتاء.ولحل هذه المشكلة، يقترح الخبراء ارتداء الجوارب "النظيفة" إذا كنت تشعر بالبرد في أثناء النوم، وتجنب ارتداء الجوارب التي استُخدِمت طوال اليوم لتفادي انتشار البكتيريا.