Advertisement

صحة

سبب "وجيه" يجبرك على خلع الجوارب قبل النوم

Lebanon 24
09-10-2024 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1259327-638640545886583419.jpeg
Doc-P-1259327-638640545886583419.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إذا كان ارتداء الجوارب في السرير يشعرك بالراحة والدفء، فقد ترغب في إعادة التفكير بالأمر، خاصة إذا كنت لا تزال ترتدي الجوارب التي قضيت يومك بها. 

فقد أكدت دراسات أن ارتداء الجوارب مع النوم، يساعد على تنظيم حرارة الجسم، للدخول في مرحلة النوم، وبالتالي الحصول على نومٍ "جيد"، ينصح الخبراء بتجنب النوم بالجوارب غير النظيفة، وذلك بسبب مستويات البكتيريا "المقززة" التي قد توجد فيها.
Advertisement

وكشف برنامج "Calm Down Podcast" عبر حسابه على TikTok أن الباحثين يحثون الناس على التوقف عن ارتداء الجوارب المتسخة في أثناء النوم، وذلك بعدما أظهرت الدراسات أن الجوارب "غير النظيفة"، تحتوي على بكتيريا مشابهة لتلك الموجودة في الصراصير وبقايا فضلاتها.

ووجد تحليل أجرته شركة "Mattress Next Day"، أن نوع البكتيريا نفسه، وهو Pseudomonas aeruginosa، يوجد على الجوارب لدى نصف المشاركين في الدراسة، سواء أكانوا رجالًا أم نساء، وأيضًا على سجادات الأبواب، ما يبرز أهمية تغيير الجوارب قبل النوم.

وعلى الرغم من أن هذه المعلومات قد تثير اشمئزاز الكثيرين، فإن بعضًا من رواد مواقع التواصل، دافعوا عن ارتداء الجوارب في التعليقات، مشيرين إلى أن كثيرًا من الأشخاص في المناطق الباردة لا يستغنون عن الجوارب في أثناء النوم، خاصة في فصل الشتاء.

ولحل هذه المشكلة، يقترح الخبراء ارتداء الجوارب "النظيفة" إذا كنت تشعر بالبرد في أثناء النوم، وتجنب ارتداء الجوارب التي استُخدِمت طوال اليوم لتفادي انتشار البكتيريا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2024-10-09
02:05 | 2024-10-09
23:00 | 2024-10-08
14:25 | 2024-10-08
09:05 | 2024-10-08
07:01 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24