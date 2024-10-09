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صحة
كيف يؤثر المشي لمدة 30 دقيقة يوميا على حياة الإنسان؟
Lebanon 24
09-10-2024
|
04:00
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يساعد المشي في تحسين صحة القلب والمناعة، ولهذا السبب يجب عليك المشي يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، وذلك للحصول علي العديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم.
فالمشي هو روتين تمرين منخفض التأثير يأتي مع فوائد صحية متعددة، من تحسين الصحة البدنية إلى الصحة العقلية إلى تعزيز الصحة العاطفية، فإن المشي هو في الواقع فكرة جيدة كل يوم.
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فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يومياً
-إدارة الوزن الصحي
قد يساعدك المشي السريع المنتظم في الحفاظ على وزن صحي وتقليل الدهون في الجسم.
-يعزز صحة القلب
فهو يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان ومرض السكري من النوع الثاني أو إدارتها. كما يساعد المشي المنتظم في تحسين اللياقة القلبية الوعائية.
-تعزيز قوة العظام
عندما نمشي كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل، فإن ذلك يساعد في تقوية العظام والعضلات. كما يساعد في تحسين قدرة العضلات على التحمل.
-تعزيز مستويات الطاقة
يساعد المشي في تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.
-تقوية جهاز المناعة
يساعد المشي في تحسين مناعة الجسم بشكل عام، وتعزيز التوازن وتنسيق العضلات. (اليوم السابع)
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