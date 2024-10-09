فوائد صحية مذهلة للجزر

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الجزر من الخضرلوات الغنية بالفوائد الصحية، فهو يحتوى على الفيتامينات مثل: فيتامين أ وفيتامين سي والكالسيوم، وله فوائد أبرزها صحة العين>فوائد الجزر لصحتك1. صحة العينربما تكون هذه هي الفائدة الغذائية الأكثر شهرة للجزر، ولكن لا ينبغي إغفالها. تحصل هذه الخضار البرتقالية على لونها من بيتا كاروتين، وهو من عائلة الكاروتينات من مضادات الأكسدة.وقد ثبت أن بيتا كاروتين يساعد في منع أمراض العيون المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي.2. المناعةيساعد بيتا كاروتين أيضًا في إنتاج فيتامين أ في الجسم، وهو أمر حيوي لتعزيز نظام دفاع الجسم، وخاصة خلال موسم البرد والأنفلونزا. يساعد فيتامين أ أجسامنا على الاستجابة وتجديد خلايا جديدة للبقاء قوية.3. صحة القلبأظهرت دراسة نشرت المجلة الدولية للأبحاث المبتكرة في الهندسة والإدارة أن الجزر يمكن أن يحمي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية - ويمكن أن يساعد حتى في خفض الكوليسترول. يرتبط زيادة تناولك للخضراوات بشكل عام بتحسين صحة القلب.4. صحة الجلدالكاروتينات التي ذكرناها سابقًا - الريتينول والبيوتين والليكوبين - هي محاربات للجلد وكلها مخفية داخل الجزر ، لذا استمر في تناولها للحصول على بشرة أكثر صحة ونعومة.5. تقليل الالتهابتساعد العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وبيتا كاروتين في مكافحة الالتهابات، جنبًا إلى جنب مع الألياف ومضاد الأكسدة المسمى لوتولين، والذي يوجد أيضًا في الجزر.تساعد الألياف في منع الأمراض المزمنة، وتحافظ على انتظامك وتعزز صحة أمعائك. (اليوم السابع)