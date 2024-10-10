هل يساعد الماء على إنقاص الوزن؟

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تشير الدراسات إلى أن شرب الماء يمكن أن يقلل من شهيتك، ويحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويزيد من حرق الدهون، وإذا استبدلت المشروبات الغازية السكرية بالماء، فسوف تقلل أيضًا من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها، وهو ما قد يساعد في إنقاص الوزن.كيف يساعد شرب الماء على خسارة الوزنوفقا لموقع healthline شرب حوالي 500 ملى من المياه قبل الجلوس لتناول الطعام قد يؤدي إلى تحسين فقدان الوزن.1. الماء يقلل شهيتكعندما تشرب المزيد من الماء، تقل احتمالية شعورك "بالجوع"، وقد يؤثر الماء أيضًا على هرمونات الجوع، كما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا في أوقات الوجبات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام، مما يعزز فقدان الوزن.2. الماء يحفز التمثيل الغذائي ويحرق السعرات الحراريةقد يزيد الماء من توليد الحرارة في الجسم، وهذا بدوره يزيد من معدل التمثيل الغذائي لديك، مما يوفر لك المزيد من الطاقة للتحرك وحرق الوزن الزائد، وقد يؤدى شرب الماء البارد إلى حرق سعرات حرارية أكثر، بسبب الطاقة التي يستخدمها جسمك لتسخين الماء.3. يقلل الماء من إجمالي السعرات الحرارية السائلة التي تتناولهااستبدال المشروبات الغازية، أو عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر، بالماء يمكن أن يساعدك على تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها.4. الماء يجعل ممارسة التمارين الرياضية أسهلإذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، فقد تحاول إضافة المزيد من النشاط البدني إلى يومك، يمكن أن يساعد شرب الماء في تسهيل هذا التغيير في نمط الحياة.كمية الماء التي يجب شربها لإنقاص الوزن2.7 لتر من الماء يوميًا للنساء3.5 لتر من الماء يوميًا للرجالومع ذلك، فإن هذا يشمل إجمالي كمية السوائل المتناولة من الأطعمة والمشروبات، وليس مجرد أكواب من الماء وحدها، كما أن الأرقام ليست متماثلة بالنسبة للجميع، فكمية المياه التي تحتاجها تعتمد على عوامل مثل مستويات نشاطك اليومي ومدى حرارة المكان الذي تعيش فيه. (اليوم السابع)