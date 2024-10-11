Advertisement

صحة

فوائد شرب الماء يوميا عند الاستيقاظ لتحسين المزاج والذاكرة

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:00
A-
A+

Doc-P-1260568-638642405752176624.jpg
Doc-P-1260568-638642405752176624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حددت دراسة علمية مجموعة من الفوائد التي يحصدها الجسم في حال تم المحافظة على عادة شرب الماء يوميا عند الاستيقاظ.
واعتمدت الدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة"، على عدم شرب المشاركين للماء لمدة 12 ساعة طوال الليل، ثم تم إعطاؤهم كميات متفاوتة منه لقياس الحالة المزاجية والذاكرة ومستويات العطش.
Advertisement
وجد الباحثون أن "كمية صغيرة من الماء (200 مل) كانت كافية لتخفيف الشعور بالعطش وتخفيف الغضب والتعب".
في حين أظهرت النتائج أن شرب كمية أكبر (500 مل) ضروري لتحسين الذاكرة بشكل كبير جدا.
وأشاروا إلى أن شرب كميات أقل من ذلك لن يضفي أي تحسن على الحالة المزاجية أو الذاكرة.
وينصح الخبراء بوجود إبريق من الماء بجانب السرير للمحافظة على روتين الشرب يوميا عند الاستيقاظ.
وبحسب الخبراء فإن شرب كميات كافية من الماء خلال النهار يساعد في الحصول على نوم أكثر راحة في الليل. 
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2024-10-11
00:00 | 2024-10-11
23:39 | 2024-10-10
23:37 | 2024-10-10
23:00 | 2024-10-10
15:57 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24