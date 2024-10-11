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صحة
فوائد شرب الماء يوميا عند الاستيقاظ لتحسين المزاج والذاكرة
Lebanon 24
11-10-2024
|
04:00
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حددت دراسة علمية مجموعة من الفوائد التي يحصدها الجسم في حال تم المحافظة على عادة شرب الماء يوميا عند الاستيقاظ.
واعتمدت الدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة"، على عدم شرب المشاركين للماء لمدة 12 ساعة طوال الليل، ثم تم إعطاؤهم كميات متفاوتة منه لقياس الحالة المزاجية والذاكرة ومستويات العطش.
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وجد الباحثون أن "كمية صغيرة من الماء (200 مل) كانت كافية لتخفيف الشعور بالعطش وتخفيف الغضب والتعب".
في حين أظهرت النتائج أن شرب كمية أكبر (500 مل) ضروري لتحسين الذاكرة بشكل كبير جدا.
وأشاروا إلى أن شرب كميات أقل من ذلك لن يضفي أي تحسن على الحالة المزاجية أو الذاكرة.
وينصح الخبراء بوجود إبريق من الماء بجانب السرير للمحافظة على روتين الشرب يوميا عند الاستيقاظ.
وبحسب الخبراء فإن شرب كميات كافية من الماء خلال النهار يساعد في الحصول على نوم أكثر راحة في الليل.
(سكاي نيوز)
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