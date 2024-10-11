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صحة

القرفة والقهوة.. هل تساهم في حرق الدهون حقًا؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:59
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تستخدم القرفة منذ فترة طويلة في المشروبات والأطباق الحلوة والمالحة في جميع أنحاء العالم.

ومؤخرا، انتشر "ترند" جديد على "تيك توك" يزعم أن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة إلى القهوة اليومية، مع بعض الكاكاو لمدة أسبوع، يمكن أن يساعد في حرق الدهون. ولكن، ما حقيقة ذلك؟
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يوجد نوعان من القرفة: قرفة كاسيا الأكثر شيوعا والتي تحتوي على 95% من "سينامالديهيد" (المكون النشط الرئيسي الذي يمنح القرفة نكهتها ورائحتها)، وقرفة سيلان، التي تمتاز بطعم أحلى وتحتوي على 50-60% من سينامالديهيد.

أظهرت مراجعة لـ 35 دراسة أن تناول القرفة قد يؤثر على قياس محيط الخصر، حيث يمكن أن يقلل تناول أقل من 1.5 غرام يوميا (حوالي نصف ملعقة صغيرة) محيط الخصر بمعدل 1.68 سم. بينما أظهر تحليل آخر لتجارب سريرية أن القرفة تقلل من مؤشر كتلة الجسم (BMI) ووزن الجسم بمقدار 0.92 كغ، دون تغييرات ملحوظة في تكوين الدهون أو الكتلة العضلية.

وتشير بعض الآليات إلى أن القرفة تساعد على دخول الغلوكوز إلى خلايا الجسم بسرعة أكبر، ما يقلل من مستويات السكر في الدم، كما أنها قد تحسن حرق الدهون وتزيد من شعور الشبع.

وعموما، يعتبر استخدام القرفة كتوابل آمنا، إلا أن هناك تحذيرات من تلوث بعض مستحضرات القرفة بالرصاص والمعادن الثقيلة. كما قد يعاني البعض من آثار جانبية، بما في ذلك آلام الجهاز الهضمي.

لا توجد أدلة قوية تدعم أن القهوة تساهم في فقدان الوزن، رغم بعض الدراسات التي تشير إلى انخفاض طفيف في الوزن مرتبط بشرب القهوة. كما تم ربط الكاكاو عالي الجودة بتقليل الوزن، ولكن التأثيرات كانت محدودة أيضا.

ويمكن أن يكون للقرفة تأثير طفيف على الوزن، لكنها لن تؤدي إلى فقدان وزن ملموس دون تعديلات أخرى في نمط الحياة.

وإذا كنت تستمتع بمذاق القرفة في القهوة، فلا مانع من إضافتها، لكن احذر من الاستهلاك المفرط، الذي قد يزيد من خطر الآثار الجانبية.

التقرير من إعداد إيفانجلين مانتزيوريس، مديرة برنامج التغذية وعلوم الأغذية، من جامعة جنوب أستراليا. (روسيا اليوم) 
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