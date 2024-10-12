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صحة
الإقلاع عن التدخين يطيل العمر.. هل ينفع بعد سن الـ70؟
Lebanon 24
12-10-2024
|
00:55
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كشفت دراسة جديدة أن الإقلاع عن التدخين، في أي سن، يمكن أن يطيل العمر بشكل كبير، حتى لو بدأ بالعقد السادس أو السابع.
وقاس فريق من جامعة ميشيغان فوائد الإقلاع عن التدخين في أعمار مختلفة، وقدموا أدلة دامغة على أنه من الجيد دائماً التوقف عن تدخين السجائر، بغض النظر عن العمر.
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وقال الباحثون: "شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في التدخين بين الشباب على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، ظلت المعدلات بين كبار السن المدخنين راكدة، وعلى حد علمنا، لم يثبت أي بحث الفوائد المترتبة عليهم من الإقلاع عن التدخين".
لذلك، سعى البحث، بحسب "ستادي فايندز"، إلى تقييم فوائد الإقلاع عن التدخين لكبار السن.
وكشفت الدراسة أن المدخن البالغ من العمر 35 عاماً، والذي يقلع عن التدخين يمكنه أن يكسب في المتوسط 8 سنوات من العمر، مقارنة بعمره المتوقع إذا استمر في التدخين.
والأكثر إثارة للدهشة هو أن الفوائد تستمر حتى سن الشيخوخة.
فالشخص البالغ من العمر 65 عاماً والذي يقلع عن التدخين يمكنه أن يتوقع أن يكسب في المتوسط 1.7 سنة، في حين أن الشخص الذي يقلع عن التدخين في سن 75 عاماً يمكنه أن يضيف 0.7 سنة إلى عمره.
وقد تبدو هذه المكاسب ضئيلة، ولكن عندما يتعلق الأمر بإطالة العمر، فإن كل يوم له أهميته.
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