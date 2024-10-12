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صحة

حقن التنحيف تقلل من متعة ممارسة الرياضة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:00
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تحتوي أدوية إنقاص الوزن الشائعة بما في ذلك "أوزمبيك" و"ويغوفي"، على عقار يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والآن هناك أدلة تشير إلى أنه قد يجعل ممارسة التمارين أقل مكافأة أيضاً.

ووفق "نيو ساينتست"، يساعد عقار سيماغلوتيد الموجود في هذه الأدوية، على قمع الشهية عن طريق تثبيط النشاط في مناطق الدماغ المشاركة في معالجة المكافأة والرغبة الشديدة.
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وقد يفسر هذا سبب عدم شعور من يتناولون أدوية تعتمد على سيماغلوتيد بالرضا أو المتعة في تناول الطعام كما كانوا قبل تناول الدواء.

كما قد يفسر ذلك إشارة بعض الدراسات إلى أن سيماغلوتيد قد يساعد في علاج اضطرابات تعاطي المخدرات أيضاً.

سلوكيات المكافأة
لكن، بحسب دراسة جديدة من جامعة ييل، تبين أن سيماغلوتيد يؤثر على سلوكيات أخرى تتعلق بالمكافأة، مثل ممارسة الرياضة.

وأجرى الباحثون تجربة على الفئران استمرت أسبوعاً، تطوّر فيها النشاط البدني لدى من تم إعطاءهم العقار بالسلب، حيث ركضت الفئران في نهاية الأسبوع نصف المسافة المعتادة قبل تناول الدواء، وبالمقارنة مع مجموعة لم تتلقى العقار.

واستناداً إلى تأثير عقار سيماغلوتيد على مراكز المكافأة في الدماغ، يعتقد الباحثون أن أدوية التنحيف مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" تقلل الدافع إلى ممارسة الرياضة.
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