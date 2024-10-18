مشروبات تساعد على خسارة الوزن

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إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن واتباع بعض الحميات الغذائية المهمة الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، فيمكنك أن تجعل رحلة إنقاص الوزن أسهل قليلاً، عند تناول بعض المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots، ومنها:- الماء المنقوع بالفواكه والأعشابالماء المنقوع بالفواكه والأعشاب هو وسيلة رائعة لدعم فقدان الوزن! في حين أن الماء العادي ضروري للبقاء رطبًا، فإن إضافة شرائح من الفواكه مثل الليمون أو الخيار أو التوت تجعله لذيذًا ونكهته مميزة.ويمكنك أيضًا إضافة أعشاب طازجة مثل النعناع أو الريحان للحصول على نكهة منعشة إضافية - كل هذا بدون أي سعرات حرارية إضافية، هذا المشروب اللذيذ لا يشجعك فقط على شرب المزيد من الماء ولكنه يوفر أيضًا الفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية، مما يجعله طريقة بسيطة وفعالة لدعم فقدان الوزن والصحة العامة".- عصير الخضاربالنسبة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن، فإن عصائر الخضراوات الطازجة مثل تلك المصنوعة من الطماطم أو الخيار أو الكرفس أو الخضراوات الورقية هي أفضل الخيارات، فهي منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي وغنية بالألياف، وتساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وتقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام. من السهل تحضيرها في المنزل ويمكن لمحتواها العالي من الماء أن يبقيك رطبًا ويمكن أن يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعصير الخضراوات أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويدعم صحة الجهاز الهضمي، مما يجعل من السهل التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، وفقًا لدراسة نُشرت في التقارير العلمية .- الشاي الأخضرالشاي الأخضر هو مشروب لإنقاص الوزن، وهو أكثر من مجرد تجربة منعشة، فهو غني بمضادات الأكسدة والكاتيكين، ويمكنه تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك وتسريع حرق الدهون، وخاصة أثناء التمرينات، كما أنه مشروب خالى من السعرات الحرارية عند تناوله بدون سكر أو عسل، ويمكنه حتى أن يمنحك دفعة خفيفة من الطاقة بفضل محتواه المعتدل من الكافيين. لإضافة المزيد من النكهة والمذاق، يمكنك عصر عصير الليمون، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة تناول فيتامين سي، مما يمكن أن يساعد جسمك على امتصاص مضادات الأكسدة بشكل أكثر فعالية.- القهوةالقهوة ليست منخفضة السعرات الحرارية فحسب، بل إنها غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تدعم صحتك العامة، بالإضافة إلى ذلك، يُعرف عن القهوة أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي، وذلك بفضل محتواها من الكافيين، وهذا يجعلها مشروبًا مناسبًا لفقدان الوزن، ولكن تجنب السكر والكريمة.- شاي الأعشابالشاي العشبي هو خيار رائع آخر إذا كنت تبحث عن تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن، الشاي العشبي مثل البابونج والنعناع والكركديه غني بمضادات الأكسدة ومنخفض السعرات الحرارية، وهو خيارات خالية من الكافيين يمكنك تجربتها لفقدان الوزن، يمكن أن تساعد هذه المشروبات أيضًا في تحسين الهضم وتقليل الشهية وتعزيز حرق السعرات الحرارية.(اليوم السابع)