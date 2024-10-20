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صحة
ما أسباب الآلام في مؤخرة الرأس؟
Lebanon 24
20-10-2024
|
14:00
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قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي إن للآلام في مؤخرة الرأس، أسباب عديدة منها البسيط ومنها الخطير.
وأوضحت أن سببها في الغالب ما يعرف بالصداع التوتري، بسبب الشد، الذي يصيب عضلات الظهر، أو فقرات العنق، وقد يكون الصداع التوتري أيضاً بسبب الضغط النفسي.
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ومن أسبابه أيضاً الجلوس الخاطىء فترة طويلة، على سبيل المثال عند الجلوس لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب.
صداع نصفي
وقد تشير الآلام أيضاً إلى الإصابة بالصداع النصفي، الذي يظهر على شكل ألم على جانب واحد فقط من الرأس، ويمكن ينتشر إلى الجزء الخلفي من الرأس.
وقد يكون السبب أيضاً إلى صرير الأسنان، أي إطباق بعضها على بعض أو احتكاكها بشدة بشكل غير مقصود، ما يحدث صوتاً قد يسبب تلف الأسنان وألماً قد يمتد إلى مؤخرة الرأس.
وغالباً ما تظهر الآلام أيضاً بعد تعرض الرأس لاصطدامات أو ارتطامات، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب بسرعة، لأنها قد تشير إلى الإصابة بارتجاج في المخ أو نزيف دماغي.
سكتة دماغية
وأشارت الجمعية إلى أنها قد تنذر أيضاً بالإصابة بسكتة دماغية، خاصةً إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل تصلب الرقبة، والغثيان، والقيء، واضطرابات الرؤية، والكلام والوعي. وفي هذه الحالة يجب استدعاء الإسعاف لتجنب التلفيات المستديمة في الدماغ،والإصابة بالتهاب السحايا، أو ورم في الدماغ.
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