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صحة

أسباب ظهور بقع حمراء على الجلد وطرق علاجها

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:15
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الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة هو تهيج جلدي يتميز باحمرار الجلد، وبثور صغيرة مرتفعة، وتهيج الجلد، وشعور بالحرقان أو الحكة، ويحدث عندما يتراكم العرق تحت الجلد، وهو شائع بشكل خاص في الطقس الحار والرطب ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وغالبًا ما يظهر الطفح الجلدي في مناطق الجسم التي يتراكم فيها العرق، مثل الرقبة والصدر والظهر، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth
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كيفية التخلص من البقع الحمراء على الجلد
التهدئة عند الإصابة بطفح الحرارة
إذا أصبت بطفح جلدي ناتج عن الحرارة، فإن البقاء في بيئة أكثر برودة وارتداء ملابس فضفاضة وجيدة التهوية يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض. كما أن وضع غسول أو كريم طبى يمكن أن يخفف من الحكة ويقلل الاحمرار.
تحديد المواد المسببة للحساسية وتجنبها
إذا كانت البقع الحمراء لديك ناجمة عن تفاعل تحسسي، فإن تحديد مسببات الحساسية وتجنبها أمر بالغ الأهمية. في الحالات الخفيفة، يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية والكريمات الموضعية في تخفيف الحكة.
مرطبات البشرة
يمكن أن يساعد ترطيب بشرتك بانتظام في منع تفاقم الإكزيما. اختر مرطبات خالية من العطور ومضادة للحساسية للحفاظ على الرطوبة.
التقشير لعلاج التهاب الجلد الشعري
لعلاج التقرن الشعري، وهو نوع من أنواع الحساسية الذى يسب البقع الحمراء   قشر المناطق المصابة بلطف باستخدام فرك خفيف لإزالة خلايا الجلد الميتة. يمكن أن تساعد المرطبات التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو اليوريا أيضًا في تنعيم البشرة. على الرغم من عدم وجود علاج للتقرن الشعري، إلا أن الرعاية المستمرة يمكن أن تحسن مظهره بمرور الوقت.
حماية بشرتك من مرض الوردية
بالنسبة للأشخاص المصابين بالوردية احدى أنواع الحساسية ، فإن العناية اللطيفة بالبشرة ضرورية. تجنب المقشرات أو الصابون القاسي، واستخدم واقيًا من الشمس يوميًا، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة. قد يوصي طبيبك بعلاجات موصوفة، مثل المضادات الحيوية الموضعية أو الأدوية الفموية للسيطرة على الأعراض. (اليوم السابع)
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