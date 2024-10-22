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صحة

بذور الشيا.. كنز غذائي غني بالبروتينات والمعادن

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:07
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تتميز بذور الشيا بقيمة غذائية عالية لأنها غنية بكل من البروتينات والألياف والحديد والمغنيسيوم والفسفور والزنك وغيرها من الفيتامينات والمعادن.

كما تزود بذور الشيا الجسم بمضادات الأكسدة، التي تعمل على الوقاية من العديد من الأمراض، جنبًا إلى جنب والمساعدة في فقدان الوزن الزائد.
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وتعد بذور الشيا من الأطعمة التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري. لكن بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع ET ، إن هناك 9 عناصر غذائية لا يجب الجمع بينها وبين بذور الشيا، كي لا تفقد الأخيرة ميزاتها الصحية والغذائية، كما يلي:

1. المشروبات الغازية
يمكن أن تشكل بذور الشيا مادة تشبه الهلام عندما تتلامس مع السوائل، وقد يؤدي تناولها مع المشروبات الغازية إلى تكوين ملمس غير مستساغ ويسبب الانتفاخ.

2. الأطعمة المقلية
إن الجمع بين بذور الشيا والأطعمة المقلية الزيتية قد يؤدي إلى إلغاء الفوائد الهضمية والمضادة للالتهابات التي توفرها بذور الشيا.

3. زبادي يوناني
إذا كان الشخص يرغب في الحصول على قوام ناعم، فإن إضافة بذور الشيا إلى الزبادي اليوناني يمكن أن يجعل الخليط كثيفًا للغاية وأقل متعة.

4. منتجات الألبان الثقيلة
إن بذور الشيا غنية بالألياف بالفعل، لذا فإن إضافتها إلى منتجات الألبان الغنية والكريمية مثل الحليب كامل الدسم أو الكريمة يمكن أن تجعل عملية الهضم أبطأ وغير مريحة.

5. العصائر السكرية
على الرغم من أن بذور الشيا رائعة في العصائر، إلا أن تناولها مع عصائر الفاكهة السكرية يمكن أن يتعارض مع فوائدها الصحية بسبب محتواها العالي من السكر.

6. كميات كبيرة من المكسرات
تحتوي بذور الشيا والمكسرات على نسبة عالية من الألياف والدهون، ويمكن أي يؤدي تناولهما معًا بكميات كبيرة إلى إرهاق الجهاز الهضمي.

7. الأطعمة الغنية بالصوديوم
يمكن أن يؤدي خلط بذور الشيا مع الأطعمة الغنية بالصوديوم إلى احتباس الماء، حيث تمتص بذور الشيا السوائل وتتمدد.

8. المحليات الصناعية
يؤثر تناول بذور الشيا مع المحليات الصناعية على صحة الأمعاء، وربما يقلل من القيمة الغذائية لبذور الشيا بسبب إضافة عناصر معالجة إليها.

9. الكربوهيدرات المكررة
يؤدي تناول بذور الشيا مع الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض أو الحبوب السكرية إلى تقليل تأثيرها الصحي العام، حيث يمكن للكربوهيدرات المكررة أن ترفع نسبة السكر في الدم. (العربية) 
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