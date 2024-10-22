بذور الشيا.. كنز غذائي غني بالبروتينات والمعادن

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كما تزود بذور الشيا الجسم بمضادات الأكسدة، التي تعمل على الوقاية من العديد من الأمراض، جنبًا إلى جنب والمساعدة في فقدان الوزن الزائد.وتعد بذور الشيا من الأطعمة التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري. لكن بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع ET ، إن هناك 9 عناصر غذائية لا يجب الجمع بينها وبين بذور الشيا، كي لا تفقد الأخيرة ميزاتها الصحية والغذائية، كما يلي:1. المشروبات الغازيةيمكن أن تشكل بذور الشيا مادة تشبه الهلام عندما تتلامس مع السوائل، وقد يؤدي تناولها مع المشروبات الغازية إلى تكوين ملمس غير مستساغ ويسبب الانتفاخ.2. الأطعمة المقليةإن الجمع بين بذور الشيا والأطعمة المقلية الزيتية قد يؤدي إلى إلغاء الفوائد الهضمية والمضادة للالتهابات التي توفرها بذور الشيا.3. زبادي يونانيإذا كان الشخص يرغب في الحصول على قوام ناعم، فإن إضافة بذور الشيا إلى الزبادي اليوناني يمكن أن يجعل الخليط كثيفًا للغاية وأقل متعة.4. منتجات الألبان الثقيلةإن بذور الشيا غنية بالألياف بالفعل، لذا فإن إضافتها إلى منتجات الألبان الغنية والكريمية مثل الحليب كامل الدسم أو الكريمة يمكن أن تجعل عملية الهضم أبطأ وغير مريحة.5. العصائر السكريةعلى الرغم من أن بذور الشيا رائعة في العصائر، إلا أن تناولها مع عصائر الفاكهة السكرية يمكن أن يتعارض مع فوائدها الصحية بسبب محتواها العالي من السكر.6. كميات كبيرة من المكسراتتحتوي بذور الشيا والمكسرات على نسبة عالية من الألياف والدهون، ويمكن أي يؤدي تناولهما معًا بكميات كبيرة إلى إرهاق الجهاز الهضمي.7. الأطعمة الغنية بالصوديوميمكن أن يؤدي خلط بذور الشيا مع الأطعمة الغنية بالصوديوم إلى احتباس الماء، حيث تمتص بذور الشيا السوائل وتتمدد.8. المحليات الصناعيةيؤثر تناول بذور الشيا مع المحليات الصناعية على صحة الأمعاء، وربما يقلل من القيمة الغذائية لبذور الشيا بسبب إضافة عناصر معالجة إليها.9. الكربوهيدرات المكررةيؤدي تناول بذور الشيا مع الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض أو الحبوب السكرية إلى تقليل تأثيرها الصحي العام، حيث يمكن للكربوهيدرات المكررة أن ترفع نسبة السكر في الدم. (العربية)