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صحة

لأول مرة.. رصد حالة لمتغير جديد من "جدري القردة" في بلد أوروبي

Lebanon 24
22-10-2024 | 23:00
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أنه تم رصد المتغير الجديد من فيروس "جدري القردة" في ألمانيا للمرة الأولى.

وبحسب بيانات المعهد فإن "الحالة أصيبت بما يسمى متغير كليد آي بي في الخارج".
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وتم تأكيد الحالة الأولى لمتغير جدري القردة الجديد خارج القارة الإفريقية في السويد، عند منتصف أغسطس الماضي.

وحدثت حالات عدوى بالمتغير الأول "كليد آي آي بي" في العديد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا، منذ أيار 2022. فيما أكد معهد "روبرت كوخ" أنه لم يتم تسجيل وفيات حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس في ألمانيا.

وجاء في بيان للمعهد: "لا يفترض معهد روبرت كوخ حاليا وجود خطر متزايد من فيروسات كليد آي في ألمانيا، لكنه يراقب الوضع عن كثب ويعدل وفقا لما يقتضيه الأمر".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. (روسيا اليوم) 
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