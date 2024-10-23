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صحة

‏ أطعمة ستساعد على زيادة التركيز لدى أطفالك

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:05
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كلنا نحتاج لأن يكون الطفل في أفضل حالاته الصحية، يتمتع بالصحة والنشاط والقوة والسلامة في آن واحد، لذا لابد من التركيز على تناول الطفل للأطعمة الصحية التي تعطي كم من السعرات والكربوهيدرات والفيتامينات التي تعزز الطاقة لدى وتعزز قدراته ونشاطاته.
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قال تقرير نشر في موقعraisingchidren إن هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي قد تمد الطفل بالقوة والنشاط، ولكن تظل الفاكهة والمشروبات على رأس هذه الاطعمة نظرا لنسبه السكريات الطبيعية التي تتواجد فيها، وبالتالي تعطي الجسم المزيد من الطاقة والحيوية، خاصة إذا ما تزامنت مع عناصر ومعادن أخرى تحتوي عليها تعزز من نشاط الجسم.
واضاف التقرير أنه ليس من السليم أن تعطي طفلك اطعمة وحلوى مسكرة تعزز بالفعل من نشاطه وطاقته ولكنها تضر جسمه على المدى البعيد وتضر بنسب السكر لديه، لذا من أفضل خيارات الفاكهة والمشروبات التي يمكن أن تعزز من طاقة الطفل وصحته وتعادلها:

ومن هذه الفواكه
 الحمضيات المختلفة من المجموعات الصحية التي يمكن أن تفيد طفلك وتعزز من طاقته وترشد منها أيضا، كما أنها تحتوي على نسبة من الأحماض التي تعزز من توازن سوائل الجسم والطاقه:
شرائح البرتقال الصحية تعزز من قوة وسلامة الطفل وانتظام سوائل جسمه وكذلك سلامة أمعاء وجهازه الهضمي.
عصير الليمون الصحي المعزز لأملاح الجسم وطاقتها وكذلك لتركيز وقوة الطفل وقدرته الإدراكية.
شرائح الكيوي الصحية التي تعزز التي تعزز من قوة الجسم وزيادة دفاعاته ضد المرض، فضلا عن أنها تحسن من طاقة الطفل وقدرته على بذل الجهد دون الشعور بالإجهاد الحاد.
الفراولة الصحية التي تعزز شرائحها من قوة الجسم وطاقته.
الفواكه المجففة مثل المشمش والتين والكيوي والموز الذي يقوي من الطفل ويعزز من طاقة جسمه ونشاطه. (اليوم السابع)
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