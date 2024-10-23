نقص الكالسيوم.. علامات وأعراض تؤثر على صحة العظام والعضلات والقلب

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وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن علامات نقص الكالسيوم في الجسم تتمثل في:هشاشة العظاميمكن أن تتطور أعراض نقص الكالسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.تقلص العضلاتعندما تنخفض مستويات الكالسيوم، قد تنقبض العضلات بشكل لا إرادى، ما يؤدى إلى حدوث تشنجات في الساقين والقدمين واليدين.الشعور بالتعبانخفاض مستويات الكالسيوم قد يسبب ضعف العضلات والشعور بالتعب والخمول.مشكلات الأسنانيمكن أن يؤدي نقص مستويات الكالسيوم إلى إضعاف المينا، ما يزيد من خطر مشاكل الأسنان مثل التسوس والحساسية.عدم انتظام ضربات القلبالكالسيوم ينظم النبضات الكهربائية التي تتحكم في ضربات القلب، وعند انخفاض مستوياته يحدث عدم انتظام لضربات القلب.