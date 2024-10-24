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صحة

تغير لون الأسنان.. الأسباب والحلول للحصول على ابتسامة مشرقة

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:54
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يتعرض البعض لتغير لون أسنانهم، ما يسبب لهم الشعور بالضيق والانزعاج، وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى تغير لون الأسنان.

أسباب تغير لون الأسنان:
الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والشاي والتوت والكركم والشمندر الأحمر دورا كبيرا في تصبغ الأسنان.
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التدخين.

الحشوات.

المضادات الحيوية.

تسوس الأسنان.

أمراض الكبد، وذلك بسبب زيادة كميات "البيليروبين" (صبغة صفراء) في الدم.

طرق العناية بالأسنان والحفاظ على بياضها
يجب تنظيف الأسنان مرتين يوميا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع استخدام خيط تنظيف الأسنان يوميًا لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

استخدام الفرشاة الكهربائية إزالة البلاك بشكل أكثر فعالية من الفرشاة اليدوية.

تنظيف اللسان بانتظام باستخدام كاشط اللسان، حيث تساعد في إزالة البكتيريا والرواسب التي تتراكم على اللسان.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام، لإجراء تنظيفات احترافية وإزالة الجير.

تجنب العادات الضارة، مثل التدخين وتناول الأطعمة والمشروبات الملونة بشكل مفرط.
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