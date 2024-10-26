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صحة
التمارين عالية الكثافة تحارب الشعور بالجوع
Lebanon 24
26-10-2024
|
03:00
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قد تكون التمارين الرياضية القوية أفضل طريقة للسيطرة على نوبات الجوع، خاصة بالنسبة للنساء، حيث وجدت دراسة جديدة أن التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب تساعد في قمع هرمون الغريلين (gre-lin)، الذي يسمّى هرمون الجوع.
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وفي الدراسة، طلب باحثون من جامعة فرجينيا من 8 رجال و6 نساء الصيام طوال الليل، ثم إكمال سلسلة من التمارين بمستويات متفاوتة من الشدة. كما خضع المشاركون لفحوصات الدم، وأبلغوا عن شهيتهم.
وأظهرت النتائج أن التمارين الرياضية القوية قمعت مستويات هرمون الغريلين أكثر من التمارين الرياضية متوسطة الشدة، وشعر المشاركون بجوع أقل بعد التمارين الرياضية عالية الشدة.
وبحسب "هيلث داي"، فإن التمارين الرياضية متوسطة الشدة إما لم تغير مستويات الغريلين، أو أدت إلى زيادة في مستواه.
وتبين أن فائدة النشاط القوي كانت أكثر أهمية لدى النساء، لكن الباحثين يقولون إن تأثير الجنس يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف.
وقال الباحثون: يجب التفكير في التمارين الرياضية باعتبارها "دواء"، حيث ينبغي تخصيص"الجرعة"على أساس الأهداف الشخصية للفرد.
وتفيد النتائج بأن التمارين عالية الكثافة مفيدة بشكل خاص، كجزء من برنامج إنقاص الوزن.
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