Advertisement

صحة

ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة القلب

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1268840-638655636247085129.png
Doc-P-1268840-638655636247085129.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة صحية خطيرة تؤدي إلى مضاعفات قلبية خطيرة.

يتسبب ارتفاع ضغط الدم في زيادة الضغط على الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
Advertisement

وتؤدي التغذية دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم، وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والكوليسترول، والتي تُسهم في ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "Times of India".

الملح

الملح أحد أكبر العوامل التي تُسهم في ارتفاع ضغط الدم. عندما يستهلك الشخص كمية كبيرة من الملح، يحتفظ الجسم بالمزيد من الماء، ما يزيد من حجم الدم وضغطه على الشرايين.

الحساء المعلب
تحتوي هذه المنتجات على كميات كبيرة من الصوديوم المستخدمة كمحافظ على الطعام.

اللحوم الحمراء
على الرغم من أن اللحوم الحمراء مصدر جيد للبروتين، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

البيتزا المجمدة
بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الملح والدهون، ما يجعلها غير صحية للقلب.

صلصة الطماطم والمخللات
الصلصات الجاهزة والمخللات من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يعمل على رفع ضغط الدم عن طريق احتباس الماء في الجسم وزيادة حجم الدم الذي يضخ عبر الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

المخبوزات
بالرغم من مذاقها اللذيذ ورائحتها الشهية، إلا أن المخبوزات تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وهو عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم.

المشروبات الغازية والقهوة
المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر والصوديوم، ما يجعلها ضارة بصحة القلب، أما القهوة، فبالرغم من فوائدها الصحية، إلا أن الإفراط في شربها يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كانت تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين. (مصراوي) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2024-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:40 | 2024-10-26
05:00 | 2024-10-26
04:00 | 2024-10-26
03:00 | 2024-10-26
02:00 | 2024-10-26
01:00 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24