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صحة
لسعات الكهرباء.. لماذا نشعر بها وما هو سببها؟
Lebanon 24
27-10-2024
|
06:00
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يشعر الكثيرون أحياناً بـ"لسعات كهربائية خفيفة" وذلك حينما تلامس أيديهم مقبض السيارة أو أثناء المصافحة.
السبب الرئيس لذلك يعود إلى انتقال شحنات كهربائية صغيرة بسبب احتكاك الجسم بمواد أخرى.
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وبحسب الخبراء، فإن جسم الإنسان عندما يحتك بمواد كالصوف أو الألياف الصناعية، تتولد شحنات كهربائية ساكنة تنتقل عند التلامس مع جسم آخر، خاصة في الأجواء الجافة حيث تكون الرطوبة منخفضة، مما يزيد من تراكم الشحنات الكهربائية.
وتحدث هذه الظاهرة بشكل ملحوظ عند ارتداء ملابس من الألياف الصناعية أو الصوف، وتناول كميات كبيرة من الملح، وجفاف الجلد، حيث إن هذه العوامل تساهم في تسهيل تراكم الشحنات على الجسم.
ولتقليل تأثير هذه اللسعات، ينصح الخبراء بارتداء ملابس مصنوعة من القطن أو الألياف الطبيعية، وخاصة في فصل الشتاء، وتجنب الألياف الصناعية.
ويُفضل ارتداء الأحذية المطاطية أو الجلدية التي تساعد على الحد من تراكم الشحنات، وبالإضافة إلى ذلك، يُنصح بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وترطيب الجلد باستخدام الكريمات المناسبة، ما يقلل من تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة.
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