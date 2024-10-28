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صحة
ما دور بعض الأغذية في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم؟
Lebanon 24
28-10-2024
|
11:04
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يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم إلى تطور مرض تصلب الشرايين، الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.
وفي هذا الشأن، أشار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى وجود طرق مختلفة شائعة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، مشيرا إلى الطرق الأكثر فعالية.
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ووفقا له، تشير أحدث البيانات إلى أن الثوم لا يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ولكنه مع ذلك يقلل من حالات الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية. كما أن القهوة غير المعالجة، يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، ولكنها في نفس الوقت تقلل من حالات الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، لأنها تعمل على تخفيض الالتهابات وتمنع اختلال عمل جدران الأوعية الدموية.
أما اللوز بحسب الدكتور، فإنه فعلا يخفض مستوى الكوليسترول في الدم لأنه يعمل مثل 10 ملغم من الستاتينات وتحديدا دواء أتورفاستاتين (Atorvastatin). (روسيا اليوم)
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