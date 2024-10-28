الأعشاب الطبيعية.. كيف تساعد في خفض مستويات الكوليسترول؟

الكوليسترول هو مركب دهني أساسي للعديد من وظائف الجسم، لكن ارتفاع مستوياته يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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( أطيب طيخة)

وللحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول يمكن اللجوء إلى الأعشاب كخيار طبيعي وفعّال.إليكم المعدل الطبيعي للكوليسترول في الجسم.الثوم معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، مما يجعله فعالًا في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.يحتوي الكركم مركبات فعالة تُعرف بالكركمينات، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب.الزنجبيل يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يساعد في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.الكرفس يحتوي مركبات تُسمى الفتاليدات، التي تساهم في تخفيض مستويات الكوليسترول وتعزيز الصحة العامة للقلب.الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب بشكل عام.باستخدام هذه الأعشاب بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي، يمكن دعم صحة القلب والمساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدلات الطبيعية، مما يقلل من مخاطر الأمراض القلبية.