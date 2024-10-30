اكتشف.. هذه هي فوائد شرب ماء البامية!

Advertisement

لذا يمكن اللجوء إلى ماء البامية المصنوع من نقع قرونها طوال الليل ودمجه في الروتين اليومي، حيث قد يوفر العديد من الفوائد، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. ومن الأفضل شربه في الصباح على معدة فارغة للحصول على أقصى فائدة.ووفق صحيفة Times of India، يمكن أن يعزز مشروب ماء البامية المنعش الصحة العامة، إذ يحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية التالية:1. الفيتامينات: إن البامية غنية بفيتامينات A وC وK، التي تدعم وظائف المناعة، وصحة الجلد، وقوة العظام.2. المعادن: تحتوي البامية على المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي ضرورية لوظيفة العضلات وصحة العظام.3. مضادات الأكسدة: إن البامية غنية بمضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين والفلافونويد، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم.يُعرف ماء البامية بمحتواه العالي من الألياف، بما يساعد في نهاية المطاف في تحسين الهضم. ويمكن أن يساعد في منع الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. كما قد يوفر شرب ماء البامية يومياً طريقة لطيفة للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.تحسين أداء القلبتساهم مضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان في ماء البامية في صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول. ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كذلك يساعد البوتاسيوم الموجود في البامية في تحسين مستويات ضغط الدم.بشرة صحية لامعةقد يكون لتناول ماء البامية تأثيرات داخلية إيجابية على البشرة. إذ توفر فيتامينات البامية ومضادات الأكسدة بشرة صحية من خلال تقليل ظهور العيوب وتحسين ملمس البشرة بشكل عام.يمكن أن يكون ماء البامية حليفاً في جهود إنقاص الوزن، إذ قد يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول بسبب محتوى الألياف، مما يمكن أن يساعد على تناول وجبات خفيفة أقل غير ضرورية. كما يمكن استخدامه أيضاً كبديل منخفض السعرات الحرارية للمشروبات السكرية.ثراء المناعةيساعد تركيز فيتامين C القوي في ماء البامية على تعزيز جهاز المناعة. كما قد يمنح تناوله يومياً الدفاعات، التي يحتاجها الجسم لصد الأمراض والالتهابات.داء السكري والسمنة والإمساكيمكن أن يكون ماء البامية مفيداً للجميع تقريباً، لكن قد تجده مجموعات معينة مفيداً بشكل خاص:• مرضى السكري: يمكن أن يساعد ماء البامية في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيداً لمن يسعون للتحكم في مستويات السكر بالدم من مرض السكري.• مراقبو الوزن: يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه الاستفادة من الألياف الموجودة في ماء البامية، والتي تعزز الشعور بالشبع.• مشاكل في الجهاز الهضمي: إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن تناول ماء البامية بانتظام قد يساعد في تحسين صحة الأمعاء.