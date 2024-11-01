هل الكمون مفيد للمرأة الحامل؟

الكمون (بالإنجليزية: Cumin) من التوابل الأساسية في كثير من المطابخ العالمية، مثل: آسيا، وأفريقيا، والهند والتي تعد الدولة الأولى في إنتاج الكمون واستهلاكه حيث يسمى أيضاً جيرا (بالإنجليزية: Jeera).

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كما استخدمت بذور الكمون لسنوات في الوصفات الطبية لدى بعض الشعوب كما في إيران وجنوب شرق قارة آسيا، ويتم استهلاك تلك الحبوب إما بشكله الأولي كحب أو يتم طحنها كمسحوق.



فما هي فوائد شرب الكمون وهل تناول الكمون يفيد المرأة الحامل، أو يفيد في علاج آلام البطن؟ فهرس الصفحة فوائد شرب الكمون



لا يستخدم الكمون فقط كنوع من التوابل لإضفاء النكهة على الطعام، وإنما يمكن غلي بذوره وشربها كشاي يحقق العديد من الفوائد إضافة إلى نكهته المميزة، ومن فوائد هذا المشوب نذكر التالي:



المساعدة في عملية التخلص من الوزن الزائد عند تناول الكمون؛ فقد لوحظت ثمار طيبة في تخلصهم من الدهون المتراكمة وخصوصاً في منطقة البطن، كما لوحظ أن تناول بذور الجيرا أدى إلى انخفاض في نسبة الأنسولين، كما أنه ثبت أن تناول لبن الزبادي المضاف إليه ثلاث غرامات فقط من مسحوق الكمون أو الجيرا، يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل أفضل من تناول الزبادي لوحده من دون إضافة مسحوق الجيرا. كما استخدمت بذور الكمون لسنوات في الوصفات الطبية لدى بعض الشعوب كما في إيران وجنوب شرق قارة آسيا، ويتم استهلاك تلك الحبوب إما بشكله الأولي كحب أو يتم طحنها كمسحوق.فما هي فوائد شرب الكمون وهل تناول الكمون يفيد المرأة الحامل، أو يفيد في علاج آلام البطن؟ فهرس الصفحة فوائد شرب الكمونلا يستخدم الكمون فقط كنوع من التوابل لإضفاء النكهة على الطعام، وإنما يمكن غلي بذوره وشربها كشاي يحقق العديد من الفوائد إضافة إلى نكهته المميزة، ومن فوائد هذا المشوب نذكر التالي:المساعدة في عملية التخلص من الوزن الزائد عند تناول الكمون؛ فقد لوحظت ثمار طيبة في تخلصهم من الدهون المتراكمة وخصوصاً في منطقة البطن، كما لوحظ أن تناول بذور الجيرا أدى إلى انخفاض في نسبة الأنسولين، كما أنه ثبت أن تناول لبن الزبادي المضاف إليه ثلاث غرامات فقط من مسحوق الكمون أو الجيرا، يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل أفضل من تناول الزبادي لوحده من دون إضافة مسحوق الجيرا.

علاج نقص الحديد وخاصة لدى الأطفال الذين يحتاجون لدعم مخزون الحديد لنمو سليم، وللنساء اللواتي يفقدن الحديد أثناء دورتهن الشهرية أو يحتجن للمزيد منه أثناء فترة الحمل، وذلك لغنى تلك البذور بالحديد، حيث تحتوي معلقة صغيرة منها على ما نسبة 20% تقريباً من احتياجات الفرد اليومية من الحديد. بذور الكمون غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب ومن الالتهابات لدى مرضى السكري وغيرها من الأمراض. المساهمة في تحقيق استقرار معدل سكر الدم عند الأشخاص المصابين بمرض السكري. الحد من عملية نمو الفطريات والبكتيريا؛ بالتالي التخفيف من احتمالية انتقال عدوى عبر الأطعمة، كما أن للكمون دوراً فعالاً في معالجة الالتهابات.



إضافة إلى فوائد الكمون المذكورة سابقاً، فإن للكمون عدة فوائد للبطن فهو مثلاً يستخدم في عدة بلدان كعلاج تقليدي للمساعدة على هضم الطعام، ومن فوائده الأُخرى للبطن نذكر:



التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)؛ حيث يمكن لشرب شاي الكمون أن يخفف من الانتفاخ وغيره من الأعراض التي يعاني منها الأفراد المصابون بمتلازمة القولون العصبي. ومن الفوائد المعروفة للكمون قدرته على علاج المغص والغازات في جسم الإنسان بشكل جيد. تهدئة التشنجات الهضمية المختلفة وعلاجها.



ملاحظة: يجب تناول بذور الجيرا بتركيز وكميات مناسبة لأن تناوله بإفراط قد يكون له مفعول عكسي لدى بعض الأفراد، فمثلاً قد يعاني الأشخاص المصابون بالارتجاع المعدي المريئي من الحرقة في حال تناول الكمون بكميات كبيرة.



إن تناول كمية بسيطة من بذور الجيرا يحقق العديد من الفوائد للمرأة الحامل، لكن في حال تناوله بتركيز عال أو الإكثار منه فقد يعرض المرأة لخطر حدوث الإجهاض، كما أنه قد يرفع حرارة جسم المرأة الحامل؛ مما قد يضر بالجنين؛ لذا يفضل للسيدة الحامل أو من تخطط للحمل عدم الإكثار من تناول الكمون وتناوله بمقدار معقول من دون مبالغة، أما عن فوائد الكمون أو الجيرا للحامل فنذكر منها:



يساعد المرأة الحامل على الشعور براحة أكبر، وذلك لكون تناول شاي الكمون معالجاً لمشكلة غثيان الصباح والمغص عند الحامل، وهما من الأعراض الشائعة في هذه الفترة. يخفف من أعراض الحموضة والحرقة في المعدة وهما عارضان آخران شائعان لدى النساء الحوامل. ينظم مستويات السكر عند المرأة الحامل، حيث يجعل معدل السكر أقل في الدم مما يجنبها الإصابة بسكري الحمل، ولكن بالطبع يجب تجنبه عند النساء اللواتي يعانين من انخفاض طبيعي للسكر في الدم، لما قد يسببه من آثار عكسية. يساعد على استقرار ضغط الدم لدى المرأة الحامل مما يحافظ على صحة الحمل والجنين. التخلص من سموم الجسم للبقاء في صحة جيدة وذلك كون مناعتها تصبح أضعف فترة الحمل. يعالج الكمون الإمساك الذي قد تصاب به المرأة خلال حملها، كما أنه يساعد على تقوية الجسم بشكل عام. يفيد القلب والدورة الدموية عند المرأة الحامل.



وختاماً فإن الكمون مادة غذائية مفيدة يمكنك تناولها كشاي أو إضافتها إلى أنواع عديدة من الأطباق والشوربات والتمتع بالطعم والفائدة معاً، لكنها كأي مادة موجودة في الطبيعة يجب تناولها بشكل معتدل بدون إسراف لتجنب أي آثار سلبية وخاصة لدى النساء الحوامل.



يعاني بعض الأفراد في حالات نادرة جداً من حساسية عند تناولهم الكمون أو الأطعمة المنكهة به أو شرب مغلي الكمون؛ لذا يُفضل تجنب تناوله في هذه الحالات. (بابونج)