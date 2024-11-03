هذا ما كشفته دراسة جديدة عن جراحة "إنقاص الوزن"

يمكن أن توفر جراحة إنقاص الوزن فوائد صحية دائمة للمراهقين البدناء، وذلك بحسب دراسة جديدة وجدت أن الوزن استمر منخفضاً بنسبة 20% بعد عقد من الجراحة.



وأجريت الدراسة في مستشفى آن وروبرت إتش لوري للأطفال في شيكاغو، بمتابعة 260 مراهقاً، متوسط أعمارهم 16 عاماً، خضعواً لجراحة خفض الوزن، واستمرت المتابعة 10 أعوام، وأظهرت البيانات أن تحسن أكثر من نصف المراهقين بشكل دائم في مرض السكري من النوع 2، وفي ضغط الدم، وانخفاض الكوليسترول.

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ولاحظ الباحثون أن المراهقين الذين خضعوا لجراحة ضد البدانة، كان لديهم أيضاً علامات أفضل على صحة القلب، مع انخفاض متوسط بـ 57% في ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض بـ54% في مستويات الكوليسترول المرتفعة.



ووفق "هيلث داي"، كان الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن حوالي 55% من المراهقين الذين يعانون من السكري من النوع 2 لا يزالون في حالة هدوء بعد عقد من الجراحة.



وبالمقارنة، وجدت التجارب السريرية الأخيرة أن حوالى 12% إلى 18% فقط من البالغين الذين يخضعون لجراحة لخفض الوزن يمكن أن يتوقعوا أن يدخل مرض السكري من النوع 2 في هدوء دائم.