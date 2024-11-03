كيف يسهم التوت الأزرق في تحسين صحة القلب والذاكرة؟

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مضادات الأكسدةتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق مثل: "البوليفينول" على حماية الجسم من الجذور الحرة، ما يؤدي إلى الوقاية من السرطان والشيخوخة.خفض الكوليسترول في الدمالتوت الأزرق يساعد على الوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.خفض ضغط الدمالتوت يمنع ارتفاع ضغط الدم العامل الرئيسي للإصابة بأمراض القلب.الوقاية من أمراض القلبالتوت الأزرق يساعد على منع النوبات القلبية، بفضل احتوائه على مادة "الأنثوسيانين".الحفاظ على وظائف المخ وتحسين الذاكرةقد تؤثر مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق على مناطق الدماغ الضرورية للذكاء، ما يؤدي إلى تحسين وظائف المخ والخلايا العصبية.يحمي من مرض السكرييحتوي التوت الأزرق على كميات معتدلة من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، كما أن مادة "الأنثوسيانين" الموجود به قد تسهم في تحسين حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم واستقبال الجلوكوز وتقليل الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني. (مصراوي)