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صحة

كيف يسهم التوت الأزرق في تحسين صحة القلب والذاكرة؟

Lebanon 24
03-11-2024 | 14:00
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التوت الأزرق مليء بالعناصر الغذائية التي قد تسهم في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب وتحسين الذاكرة، وكشف موقع "هيلث لاين" الطبي فوائد التوت الأزرق للصحة العامة.

مضادات الأكسدة
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تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق مثل: "البوليفينول" على حماية الجسم من الجذور الحرة، ما يؤدي إلى الوقاية من السرطان والشيخوخة.

خفض الكوليسترول في الدم
التوت الأزرق يساعد على الوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

خفض ضغط الدم
التوت يمنع ارتفاع ضغط الدم العامل الرئيسي للإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من أمراض القلب
التوت الأزرق يساعد على منع النوبات القلبية، بفضل احتوائه على مادة "الأنثوسيانين".

الحفاظ على وظائف المخ وتحسين الذاكرة
قد تؤثر مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق على مناطق الدماغ الضرورية للذكاء، ما يؤدي إلى تحسين وظائف المخ والخلايا العصبية.

يحمي من مرض السكري
يحتوي التوت الأزرق على كميات معتدلة من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، كما أن مادة "الأنثوسيانين" الموجود به قد تسهم في تحسين حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم واستقبال الجلوكوز وتقليل الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني. (مصراوي) 
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