أطعمة "سحرية" لمكافحة "اكتئاب المواسم"!

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مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع ضوء النهار، يُعاني كثيرون من انخفاض الحالة المزاجية فيما يُعرف بـ "اكتئاب الشتاء". وللتغلب على هذه الحالة، يُوصي الخبراء بالتعرض لأشعة الشمس، وممارسة الأنشطة الرياضية، واستخدام مصابيح خاصة لعلاج الاكتئاب الموسمي.لكن بحسب الخبراء فقد تكون الأطعمة التي نتناولها عاملًا مهمًّا في تحسين مزاجنا، ومنها:- البيض: يحتوي البيض على عناصر غذائية مهمة مثل التريبتوفان، وفيتامينات B6 وB12، الضرورية لإنتاج هرمون السيروتونين الذي يُحسِّن المزاج. يُعدّ تناول وجبة إفطار تتضمن ثلاث بيضات خيارًا مناسبًا لتوفير هذه العناصر.- السلمون: تحتوي الأسماك الزيتية، كالسلمون، على أحماض أوميجا 3 ودهون DHA وEPA التي أثبتت الدراسات أنها تُسهم في تحسين المزاج من خلال تقليل الالتهابات في الدماغ. يُوصى بتناولها مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًّا لتحقيق فوائدها.- الجوز: يُعتبر الجوز بديلًا غنيًّا بأوميجا 3 لمن لا يفضلون الأسماك، ويوفر كمية مناسبة من الدهون الصحية التي تُساعد في توازن نسبة السكر في الدم، مما يُحافظ على استقرار المزاج.- اللوز: يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يُخفِّف من التوتر ويساعد على استرخاء العضلات، مما يُسهم في تحسين المزاج.- بذور اليقطين: تحتوي بذور اليقطين على المغنيسيوم والزنك، اللذين يُعزِّزان إنتاج السيروتونين ويُحسِّنان الحالة المزاجية. يمكن إضافة هذه البذور إلى وجبات الفطور للحصول على فوائدها.- الزعفران: يُعَدّ الزعفران مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، ويساعد في تهدئة الأعصاب وتوازن مستويات السيروتونين والدوبامين. يُمكن استخدامه بإضافة ربع ملعقة صغيرة منه إلى الطعام أو تحضير شاي الزعفران.- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة (بنسبة 85% كاكاو) على المغنيسيوم والبوليفينولات التي تُساعد في تحسين المزاج وتوازن السكر في الدم. يُمكن تناولها يوميًّا لدعم صحة الأمعاء والمزاج.- البروكلي: يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان التي أثبتت فعاليتها في دعم الصحة النفسية، بالإضافة إلى فيتامينات B التي تُعزِّز إنتاج السيروتونين. يُمكن إضافة البروكلي إلى وجبة العشاء أو استخدام براعم البروكلي في السلطة.- الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على حمض L-theanine الذي يُساعد في تهدئة التوتر والقلق، ويُعزِّز الشعور بالاسترخاء والتركيز. يُنصَح بتناول كوبين يوميًّا في الصباح.باختيار هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي، يؤكد الخبراء أنه يمكن للأفراد تخفيف آثار اكتئاب الشتاء وتحسين حالتهم المزاجية بطرق طبيعية وآمنة.