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صحة
نوع من الصداع يمكن أن يؤدي إلى عمى كبار السن.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
05-11-2024
|
08:12
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بالرغم من أن أسباب الصداع مختلفة، يوصي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بإيلاء اهتمام خاص له، لتفادي الإصابة بالتهاب خطير في الأوعية الدموية.
ووفقا له، يمكن أن يكون الألم في منطقة الصدغ أحد أعراض التهاب الشرايين الصدغي. وقال: "ليس الألم في الرأس، بل في الشريان الملتهب الذي يغذي العينين أيضا. وإذا لم يتناول الشخص المسن الهرمونات في الوقت المناسب، فإنه معرض للإصابة بالعمى".
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وبحسب الدكتور فيجب أن يكون التوتر في الصدغ والألم عند الضغط عليه سببا لاستشارة الطبيب لأن مثل هذا الألم قد يتطلب علاجا فوريا.
أما بالنسبة للصداع النصفي، فيقسم إلى نوعين وفق تعبيره: مع هالة أو بدونها. وهذا مهم جدا لأنه إذا كان من دون هالة فهو صداع عادي بمستوى شدة متفاوت، وقد لا يكون خطيرا.
ولكن في حالة الصداع النصفي مع هالة، يبدأ الشخص في سماع أصوات غير موجودة، والشم، ورؤية مختلف الأشكال الهندسية والمنازل أمام عينيه. ويحذر من أن "الصداع النصفي مع الهالة يمكن أن يتطور إلى حادث وعائي دماغي، وفي هذه الحالة يكون الأمر خطيرا. (روسيا اليوم)
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