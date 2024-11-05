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صحة

"علاج طبيعي للالتهابات".. تعرفوا على فوائد الشاي للعين

Lebanon 24
05-11-2024 | 12:38
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فوائد الشاي للعين وطريقة استخدامه، في حال كنتم تعانون من إلتهابات العيون فقد وجدتم علاجا طبيعيا فعالا يخفف من حدتها.

تعتبر أكياس الشاي على العينين علاجًا يمكن توفيره في منزلكم بسهولة، من شأنه أن يساهم في تخليصكم من أمراض العيون، فما هي فوائد الشاي؟
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فوائد شرب الشاي الأخضر للتخلّص من أغلب المشاكل الصحية عديدة ومتنوعة، وللعيون تشمل كلّ من الآتي:

يمكنكم الاستفادة من فوائد الشاي للعين، من خلال اتباع الآتي:

غمر كيسين من الشاي في كوب من الماء، كما تفعلون عادةً عند تحضير الشاي لشربه.
عصر السائل الزائد من الأكياس.
تركها حتى تصبح دافئة، فقد يستغرق الأمر 10 إلى 20 دقيقة.
وضع أكياس الشاي على العين المغلقة لمدة 15 إلى 30 دقيقة.
استخدام أطراف أصابعكم للضغط برفق على العين، أو تدليك المنطقة المحيطة بالعين بلطف.
تغطيتها بشرائح من الخيار البارد، لتنعم بمزيدًا من الراحة في حال كنتم تستخدمون أكياسًا من الشاي البارد. (أطيب طيخة) 
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