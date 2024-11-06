كيف يؤثر مرض السكري على نمو الشعر؟

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النوع الأكثر شيوعًا هو داء السكري من النوع الثاني، وعادةً ما يصيب البالغين، والذي يحدث عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين أو لا ينتج كمية كافية من الأنسولين.في العقود الثلاثة الماضية، ارتفع معدل انتشار مرض السكري من النوع 2 بشكل كبير في البلدان من جميع مستويات الدخل.مرض السكري من النوع الأول، والذي كان يُعرف سابقًا باسم مرض السكري للأحداث أو مرض السكري المعتمد على الإنسولين، هو حالة مزمنة ينتج فيها البنكرياس كمية قليلة من الإنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق، وإليك علاقته بالشعر.تستمر مرحلة النمو النشط لمدة عامين أو أكثر. وخلالها ينمو الشعر بمعدل سنتيمتر واحد كل شهر. بعد فترة انتقالية، يدخل الشعر في مرحلة الراحة. يستمر هذا لمدة تصل إلى 4 أشهر. بعد هذه المرحلة، يتساقط بعض الشعر أثناء الراحة. يمكن لمرض السكري أن يعطل هذه العملية، مما يبطئ نمو الشعر. يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى فقدان المزيد من الشعر أكثر من المعتاد؛ لأن مرضى السكري يتناولون الإنسولين وهو من الأدوية التي تخفض نسبة الجلوكوز في الدم قد تزيد من فرصتك في تساقط الشعرالميتفورمين، أحد الأدوية الأكثر استخدامًا للتحكم في نسبة السكر في الدم، يمكن أن يسبب تساقط الشعر بشكل غير مباشر عن طريق منع امتصاص فيتامين ب 12 في الأمعاء.إذا كنت تتناولين الميتفورمين، فتحدث مع مقدم الخدمة الخاص بك عن البدائل، أو اسأل طبيبك عن التدخلات الغذائية التي قد تمكنك من تناول جرعة أصغر.ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤثر على الدورة الدموية في فروة الرأس، حيث يتميز مرض السكري بزيادة نسبة الجلوكوز في مجرى الدم. يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المنضبط إلى تلف الأعضاء والأنسجة والأوعية الدموية.عندما تتضرر الأوعية الدموية، لا يستطيع جسمك نقل الأكسجين والمواد المغذية بشكل صحيح إلى بصيلات الشعر، مما قد يؤدي إلى تلف دورة نمو الشعر.الثعلبة ومرض السكريالأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول هم أكثر عرضة للإصابة بحالة تسمى الثعلبة البقعية، وفي حالة الثعلبة البقعية، يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقط بقع من الشعر على الرأس وأجزاء أخرى من الجسم. تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لتساقط الشعر ما يلي: ضغوط العيش مع حالة مزمنة مثل مرض السكري مرض الغدة الدرقية، والذي يصيب بعض الأشخاص المصابين بالسكري ويمكن أن يساهم في تساقط الشعر.قد يصف طبيبك في حالة تساقط الشعر بسبب مرض السكري خاصة الثعلبة، أدوية الستيرويد لتقليل الالتهاب، ودواء موضعي مثل المينوكسيديل (روجين)، لإعادة نمو البصيلات يمكنك فركه على فروة رأسك والمناطق الأخرى التي يوجد بها تساقط الشعر.يمكن أيضاً وصف البيوتين لمرضى السكري، حيث يتميز البيوتين والمعروف أيضًا باسم فيتامين ب7 أو فيتامين هـ، بقدرته على إعادة تنشيط البصيلات وتكثيف الشعر وعلاج التساقط ويمكنك الحصول عليه بشكل طبيعي في الأطعمة مثل: الفول السوداني لوز البطاطا الحلوة بيض بصل الشوفان كما هناك بعض الأدلة العلمية على أن مكملات البيوتين قد تبطئ تساقط الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين، لذلك إذا كنتِ تعاني من تساقط الشعر نتاج مرض السكري يمكنك التحدث مع طبيبك قبل تجربة مكملات البيوتين. الكمية الكافية الموصى بها للبالغين هي 25 إلى 35 ميكروجرامًا يوميًا، لكن المكملات الغذائية تحتوي عادةً على كميات أعلى بكثير. اسأل طبيبك عن المبلغ الآمن بالنسبة لك.ممارسة الرياضة اليومية يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم. إنها طريقة رائعة لخفض نسبة السكر في الدم وتشجيع توصيل الأكسجين إلى أطراف الجسم، بما في ذلك فروة رأسك، وتشمل التمارين الرائعة التي يمكنك تجربتها ما يلي: المشي سباحة رفع الأثقال تمارين رياضية اليوغا من المهم فحص نسبة السكر في الدم قبل وبعد التمرين للتأكد من عدم ارتفاعه أو انخفاضه كثيرًا. تجنب الجفاف أمر بالغ الأهمية أيضا. تحدثِ مع طبيبك أو مدربك الشخصي قبل البدء في روتين لياقة بدنية جديد، يناسب مرض السكري ويمكنهم إعطاؤك نصائح حول كيفية ممارسة الرياضة بأمان عندما تكون مصابًا بمرض السكري.التغذية السليمةأفضل طريقة لتجنب تساقط الشعر بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم هي التركيز على تناول نظام غذائي يتكون من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.الشعر المستعارإذا كان تساقط الشعر يغطي مساحة كبيرة من فروة رأسك، فقد ترغب في تغطيتها مؤقتًا بشعر مستعار أو قطعة شعر. يمكنك إزالة الملحق عندما لا ترغب فيه أو تحتاج إليه.علاجات أخرىالأدوية الموضعية والعلاج بالليزر المنخفض وحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) وزراعة الشعر في حالة إصابة مريض السكري بصلع كامل للشعر. (تاجكِ)