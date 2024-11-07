شرب "ماء الليمون" صباحاً.. هل يفيد صحتك فعلاً؟

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يمكن لأبسط التغييرات في روتينك اليومي أن تحقق فوائد صحية ملحوظة، ومنها شرب ماء الليمون في الصباح.وبحسب موقع "كليفلاند"، إليك فوائد ماء الليمون:- يعزز الهضم: يساعد الحمض الموجود في الليمون على تعزيز عملية الهضم، وخاصة لكبار السن الذين تنخفض لديهم مستويات حمض المعدة.- يحافظ على الترطيب: شرب ماء الليمون يسهّل تحقيق كفاية الجسم من الترطيب، ويُعد البول الشفاف علامة جيدة على ذلك.- يقي من حصوات الكلى: حمض الستريك في الليمون يمنع تكوّن حصوات الكلى ويسهم في تفتيت الحصوات الصغيرة.- يسهم في فقدان الوزن: يعدّ ماء الليمون بديلاً منخفض السعرات للكثير من المشروبات؛ ما يساعد في الحفاظ على وزن صحي.- مضاد للأكسدة: يحتوي الليمون على فيتامين سي، الذي يحمي الجسم من الأمراض ويقوي جهاز المناعة.