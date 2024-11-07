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صحة

شرب "ماء الليمون" صباحاً.. هل يفيد صحتك فعلاً؟

Lebanon 24
07-11-2024 | 00:11
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يمكن لأبسط التغييرات في روتينك اليومي أن تحقق فوائد صحية ملحوظة، ومنها شرب ماء الليمون في الصباح.

وبحسب موقع "كليفلاند"، إليك فوائد ماء الليمون:

- يعزز الهضم: يساعد الحمض الموجود في الليمون على تعزيز عملية الهضم، وخاصة لكبار السن الذين تنخفض لديهم مستويات حمض المعدة.
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- يحافظ على الترطيب: شرب ماء الليمون يسهّل تحقيق كفاية الجسم من الترطيب، ويُعد البول الشفاف علامة جيدة على ذلك.

- يقي من حصوات الكلى: حمض الستريك في الليمون يمنع تكوّن حصوات الكلى ويسهم في تفتيت الحصوات الصغيرة.

- يسهم في فقدان الوزن: يعدّ ماء الليمون بديلاً منخفض السعرات للكثير من المشروبات؛ ما يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

- مضاد للأكسدة: يحتوي الليمون على فيتامين سي، الذي يحمي الجسم من الأمراض ويقوي جهاز المناعة.
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