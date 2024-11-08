طرق لعلاج الإمساك فورا

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الإمساك هو بطء فى حركة الأمعاء، وتكون عملية الإخراج أقل بثلاث مرات في الأسبوع، وهناك مشروبات تساعد في علاجه لتجنب الشعور بالثقل والانزعاج، وفقا لموقع doctissimo، ومنها:- الماءأول مشروب تحتاجه فى هذه الحالة هو الماء، فخط الدفاع الأول لتخفيف الإمساك الحاد أو المزمن هو الترطيب الكافي بالماء، ويجب على البالغين شرب ما بين 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا.- ماء الليمونإن الليمون وعصيره يحتويان على شكل من أشكال فيتامين C وحمض الستريك، والذي يمكن أن يكون بمثابة ملين طبيعي لبعض الناس، دون التسبب في الإسهال ، فعند تناول عصير الليمون، فإنه يسحب الماء إلى الجهاز الهضمي، مما يمكن أن يحفز عملية إفراغ الأمعاء.- القهوةتشتهر القهوة بمحتواها العالي من الكافيين، ولكن شرب القهوة يمكن أن يحفز الجهاز الهضمي أيضًا، مما يجعل الأشياء ،تتحرك بشكل طبيعي، فعلاوة على ذلك، فإن القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن يكون لها نفس الخصائص، لأنها تحفز المنعكس المعدي القولوني.- عصائر الفاكهةمثل الكمثرى والتفاح والمشمش يمكن أن تخفف الإمساك ، و يحتوي عصير التفاح على نسبة عالية إلى حد ما من الفركتوز إلى الجلوكوز إلى محتوى السوربيتول، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك بلطف .- الشاي الأسود أو الأخضرسواء كان الشاي أسود أو أخضر، يحتوي الشاي على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تجعلك تذهب إلى الحمام، بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإضافة الزنجبيل ، فإنه يمكن أن يعزز هذا التأثير، لأنه معروف بقدرته الطبيعية على تعزيز عملية الهضم وتحفيز الرغبة في حركة الأمعاء. (اليوم السابع)