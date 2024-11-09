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صحة
هل تمنع مكملات فيتامين سي نزلات البرد؟
Lebanon 24
09-11-2024
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يدعم فيتامين سي أنظمة المناعة، ويساعد أجسامنا على التئام الجروح، ويحمي مفاصلنا ويساهم في تكوين الكولاجين. وفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا ضد ما يسمى بالجذور الحرة، والتي يتم إنتاجها عندما يتعرض الجسم لمسببات السرطان، مثل دخان السجائر وأشعة الشمس.
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وعلى الرغم من كل هذه الفوائد، هناك أدلة محدودة تدعم فكرة أن تناول جرعات إضافية من فيتامين سي يمكن أن يمنع نزلات البرد الشائعة بشكل فعال.
وبالنسبة لمعظم الناس، قد لا يكون تناول مكمّل يومي عن طريق الفم من فيتامين سي، عن طريق الأقراص أو مساحيق المشروبات أو الحلوى، مفيداً لأن الجسم يحصل عليه من النظام الغذائي بشكل طبيعي.
وفي حين لا ينتج الجسم فيتامين سي بمفرده، ولا يقوم بتخزينه هناك الكثير مما نأكله يومياً يحتوي عليه، بحسب "مديكال إكسبريس".
الحمضيات والفلفل
ولا تقتصر مصادر فيتامين سي على الحمضيات كالبرتقال واليوسفي، فعلى عكس الاعتقاد السائد، تحتوي حبة الفلفل الحلو البرتقالي على ثلاثة أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال.
ويوجد الفيتامين بكميات جيدة في أطعمة مثل: البطاطس، والسبانخ، والطماطم، والتوت وغيرها من الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية.
ولضمان الحصول على الجرعة الكافية من فيتامين سي، تنصح التوصيات الغذائية بتناول حصتين من الخضروات وحصتين من الفاكهة يومياً كحد أدنى، ويضمن ذلك حصول الجسم على احتياجاته من فيتامينات ومعادن متعددة.
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