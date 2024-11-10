هل يمكنك تناول اللحوم المصنعة أثناء الحمل؟

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يعد تناول الأطعمة السريعة أو المعلبة من الأطباق الكلاسيكية في وقت الغداء، ولكن أثناء الحمل، قد تتساءلين عما إذا كان هذا المكون الأساسي في الساندويتش هو أحد المكونات التي تفضلين تجنبها، وذلك بسبب مخاوف بكتيريا الليستيريا القاتلة المرتبطة باللحوم، فهناك مخاطر مرتبطة بتناول اللحوم غير المسخنة أو اللحوم المعلبة أثناء الحمل، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.هل من الآمن تناول اللحوم المعلبة أثناء الحمل؟وفقًا لموقع usa today فإن أحد أخطر مخاطر تناول اللحوم الباردة غير المسخنة أو المعلبة أثناء الحمل هو احتمال الإصابة بمرض الليستريات، وهو عدوى تسببها بكتيريا الليستريا المستوحدة.تنتقل بكتيريا الليستريات عادة كمرض منقول بالغذاء، على الرغم من أن عدوى الليستريات تنتقل عادة إلى الأجنة والمواليد الجدد أثناء الحمل، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.أثناء الحمل، يتم قمع الجهاز المناعي للجسم بشكل طبيعي باعتباره "آلية يستخدمها الجسم لمنع الجسم من رفض الجنين"، ووفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، فإن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمرض الليستريات بعشر مرات مقارنة بالسكان بشكل عام، ومع ذلك، فإن احتمالات الإصابة بالليستريا المرتبطة بالحمل لا تزال منخفضة بشكل استثنائي.هل يمكنك تناول اللحوم المعلبة أثناء الحمل؟تعتبر لحوم الدواجن واللحوم الباردة آمنة للأكل بالنسبة للنساء الحوامل بمجرد تسخين اللحوم إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 درجة فهرنهايت، أو حتى يصبح اللحم ساخنًا للغاية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.يجب على الأشخاص الحوامل بالتأكيد أن يتخذوا الخطوات اللازمة للتأكد من سلامتهم إذا تناولوا هذه اللحوم، يوصى التقرير بتسخين اللحوم في الفرن أو الميكروويف أو الماء المغلي، ويجب أن تكون على البخار، لأن البكتيريا تقتل بسهولة بالحرارة.ما العلامات الأولى لمرض الليستريات؟حسب التقرير فإن داء الليستريات لدى الحوامل قد يظهر أعراضًا متداخلة مماثلة لأمراض أخرى تشبه الإنفلونزا، وتشمل الأعراض الشائعة المرتبطة بداء الليستريات لدى الحوامل الحمى وآلام العضلات والتعب، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاويؤكد التقرير ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض، وفي حالة الإصابة بالليستريا، "فهناك أشياء يمكننا القيام بها لتحسين النتائج"، كما يقول كوكيز. (اليوم السابع)