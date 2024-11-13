هل التدخين يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

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عند وجود صعوبة في وصول الدم إلي الأوعية الدموية قد يتعرض البعض لارتفاع ضغط الدم، فيحمل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى أنسجة الجسم، وعندما لا يتدفق بشكل جيد، يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية ، ووجدت دراسة حديثة أجريت على ما يقرب من 400 مشارك أن الأشخاص الذين يدخنون قبل 15 دقيقة من الاختبار كان لديهم ضغط دم أعلى وفقا لما نشره موقع healthtoday.والنيكوتين مركب كيميائي موجود في نباتات التبغ. هذه المادة تسبب الإدمان بشكل كبير، مما يساهم في الصعوبة التي يواجهها العديد من الأشخاص عند محاولة الإقلاع عن التدخين ، وفي الأساس، يرفع النيكوتين ضغط الدم من خلال تأثير مثير فهو يعمل كإشارة إلى الجهاز العصبي في جسمك، وتحديدًا الجزء المسئول عن استجابة "القتال أو الهروب"، وبهذا المعنى، يؤدي النيكوتين إلى إطلاق العديد من النواقل العصبية والهرمونات، مثل الأدرينالين، وتؤدي هذه الاستجابة إلى جعل جسمك أكثر يقظة واستعدادًا للعمل، مما يتسبب في ضخ قلبك بقوة أكبر، وزيادة ضغط الدم، مما يؤدي إلى تمدد أو تضييق بعض الأوعية الدموية.كما يتسبب النيكوتين أيضًا في إتلاف جدران الأوعية الدموية، مما يسبب التهابًا في موقع الضرر. ترتبط هذه الخلايا الالتهابية بالدهون وتلتصق بجدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضييق الشرايين ومنع تدفق الدم. يُطلق على هذا "تصلب الشرايين"، ويساهم في ارتفاع ضغط الدم.نصائح لأسلوب الحياة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم:تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، خمس حصص على الأقل يوميًا.استهدف القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي متوسط الشدة أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي القوي.فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.احصل على فحوصات دورية مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.تجنب الأطعمة المالحة (استهلك أقل من جرامين من الملح يوميًا).لا تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة (مثل اللحوم المصنعة).