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صحة
خطوات فعّالة للتخلّص من اسمرار الكوعين والركبتين
Lebanon 24
16-11-2024
|
16:00
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يُعدّ الكوعان والركبتان من أكثر المناطق في الجسم عرضةً للجفاف والاسمرار بسبب الاحتكاك المستمر، وهناك قواعد يُنصح بتطبيقها للعناية بهذه المناطق.
تبدأ عملية ترطيب الجسم والبشرة من الداخل بشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الرطوبة. ومن الضروري استكمال هذه المرحلة باستخدام مرطّب قوي يومياً بعد الاستحمام.
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كذلك من المهم استخدام واقي الشمس بانتظام لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارّة، ثم تقشير منطقة الكوع بانتظام باستخدام مقشّر طبيعي مثل مزيج السكر وزيت الزيتون.
ويُنصح أيضاً بوضع الكمّادات الدافئة على الكوعين والركبتين لمدة 10 دقائق قبل تطبيق أي وصفة طبيعية.
وإلى جانب هذه القواعد، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في ترطيب هذه المناطق للتخلص من اسمرار الجلد وتفتيح لون البشرة، من بينها:
- وصفة العسل والليمون: اخلطي كميتين متساويتين من العسل والليمون، ثم دلّكي الكوعين والركبتين بهذا الخليط لمدة 10 دقائق. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر. كرّري هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.
- وصفة الكركم والحليب: اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من الحليب، ثم ضعي الخليط على الكوعين والركبتين واتركيه لمدة 15 دقيقة، اغسليه بعدها بالماء الفاتر. طبّقي الوصفة يومياً للحصول على نتائج أفضل. (لها)
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