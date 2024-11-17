التهاب المفاصل العظمي.. إليكم الأعراض والعلاج

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التهاب المفاصل العظمييعد التهاب المفاصل العظمي (بالإنجليزية: Osteoarthritis or OA) المسمى بالتهاب المفاصل التنكسية من أكثر الأنواع شيوعاً، حيث ينكسر الغضروف في مفاصلك؛ مما يؤدي في النهاية إلى احتكاك عظامك معاً وحدوث التهاب في المفصل مع الألم اللاحق، بالإضافة إلى إصابة العظام بل وتكوين النتوءات العظمية:أعراض التهاب المفاصل العظميإذا كنت تعاني من التهاب المفاصل العظمي فستلاحظ الأعراض التالية:لمعرفة ما إذا كان لديك هذا النوع من التهابات المفاصل أم لا، سيقوم طبيبك بمراجعة تاريخك الطبي وإجراء فحص بدني، وقد يطلب اختبارات التصوير، مثل: الأشعة السينية، وقد يأخذ عينة من السائل الموجود داخل المفاصل للتحقق من وجود عدوى.يعرف التهاب المفاصل الروماتويدي (بالإنجليزية: Rheumatoid arthritis or (RA)) باسم التهاب المفاصل الروماتيزمي أو التهاب المفاصل الرثوي، وهو نوع من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جسمك أنسجة المفاصل الصحية:التيبس الصباحي؛ حيث لا تستطيع تحريك مفاصلك بسهولة عن الاستيقاظ في الصباح. آلام المفاصل التي عادةً ما تحدث في نفس المفصل على جانبي جسمك. قد تظهر أعراض إضافية في أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك القلب، أو الرئتين، أو العينين، أو الجلد. تحدث متلازمة سجوجرن كثيراً مع هذا النوع من الالتهاب المفصلي، تسبب هذه الحالة جفاف شديد في العينين والفم. خدر ودفء وحرق ووخز في يديك وقدميك. صعوبة النوم.لا يمكن لطبيبك استخدام أي اختبار فردي لتحديد ما إذا كنت مصاباً بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لذا سيأخذ الطبيب تاريخك الطبيب ويجري لك فحصاً بدنياً، ويطلب الأشعة السينية أو اختبارات التصوير الأخرى، وقد يطلب منك الطبيب:اختبار عامل الروماتويد. اختبار الببتيد السيتروليني. فحص دم شامل. اختبار بروتين سي التفاعلي. معدل الترسيب.هو مصطلح شامل لعدة أنواع من الالتهاب المفصلي الذي يصيب الأطفال (بالإنجليزية: Juvenile arthritis (JA)). النوع الأكثر شيوعاً هو التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب، المعروف سابقاً باسم التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال. هذه مجموعة من اضطرابات المناعة الذاتية التي يمكن أن تؤثر على مفاصل الأطفال:يبدأ التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، من الممكن أن تسبب:شد العضلات والأنسجة الرخوة. تآكل العظام. تغيير أنماط النمو. اختلال المفاصل. آلام المفاصل. التورم. التصلب. التعب. الحمى.التهاب الجلد والعضلات عند الأطفال. مرض النسيج الضام المختلط. اعتلال المفاصل الفقارية. مرض كاواساكي. مرض الذئبة. تصلب الجلد.يهاجم التهاب المفاصل الفقارية (بالإنجليزية: Spondyloarthropathies) وأنواع أخرى من أمراض المناعة الذاتية المواقع التي ترتبط فيها الأوتار والأربطة بعظامك، وتشمل أعراضه ألم وتيبس، خاصة في أسفل الظهر.مرض النقرس (بالإنجليزية: Gout)هو شكل من أشكال الالتهاب الذي يصيب المفاصل، وينتج عن تراكم بلورات اليورات داخل مفاصلك؛ وقد تعرضك المستويات العالية من حمض البوليك في الدم لخطر الإصابة بالنقرس، يمكن أن يكون النقرس مؤلماً بشكل لا يصدق، ومن المرجح أن يتأثر المفصل الموجود في قاعدة إصبع قدمك الكبير، على الرغم من أنه قد يؤثر على المفاصل الأخرى أيضاً.يمكن أن يؤثر العمر والنظام الغذائي وتناول الكحول والتاريخ العائلي على خطر الإصابة بالنقرس.إذا كنت تعاني من النقرس فستلاحظ بعض الأعراض،مثل: احمرار وتورم، وألم شديد في أصابع الأرجل، والقدمين، والكاحلين، والركبتين، واليدين، بالإضافةإلى الرسغين، و يمكن أن تظهر نوبة النقرس الحادة بقوة في غضون ساعات قليلة خلال اليوم، لكن الألم قد يستمر لأيام إلى أسابيع. يمكن أن يصبح النقرس أكثر حدة بمرور الوقت.التهاب المفاصل التفاعلي أو التهاب المفاصل الفيروسي (بالإنجليزية: Infectious arthritis) يصيب أحد مفاصلك ويسبب الألم أو التورم، ويمكن أن تحدث العدوى بسبب البكتيريا، أو الفيروسات، أو الطفيليات، أو الفطريات. يمكن أن يبدأ في جزء آخر من جسمك وينتشر إلى مفاصلك، وغالباً ما تكون هذه الحالة الالتهابية في المفاصل مصحوبة بحمى وقشعريرة.[1]يمكن أن تحدث هذه الحالة عندما تؤدي العدوى في جزء واحد من الجسم إلى حدوث خلل في الجهاز المناعي والتهاب في مفصل في مكان آخر بالجسم. غالباً ما تحدث العدوى في الجهاز الهضمي أو المثانة أو الأعضاء الجنسية.لتشخيص التهاب المفاصل التفاعلي، يمكن لطبيبك أن يطلب اختبارات على عينات من الدم، والبول، والسوائل من داخل المفصل المصاب.