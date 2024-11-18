كيف تحافظ على صحة قلبك من دون تناول الأدوية؟

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يعزز الضحك من جهاز المناعة ويفرز مركبات معينة تسمى الإندورفين أو "هرمونات السعادة". كما أنه يحسن من إمداد المخ بالأكسجين من خلال تحسين تدفق الدم. كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب. يقترح العلماء أن الضحك لديه القدرة على تقليل التوتر والتهاب الشرايين. كما أنه يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد. وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن الضحك يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء بعد انقطاع الطمث،وفقا لما نشره موقع thehealthsiteيقول الدكتور مايكل ميلر من المركز الطبي لجامعة ميريلاند ومؤلف دراسة حول آثار الضحك على الخلايا البطانية إلى المستقبل بشكل إيجابي عندما يبدأ الأطباء في جميع أنحاء العالم بتوصية الجميع بالحصول على ما لا يقل عن 15 إلى 20 دقيقة من الضحك كل يوم بنفس الطريقة التي يوصون بها بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل.واذا كان هناك عاطفة واحدة يجب أن نشجعها على الجميع، فهي الضحك. فالضحك لا يقتصر على الفوائد طويلة المدى على صحتنا العقلية، بل له أيضًا تأثيرات فورية قصيرة المدى. لذا، عندما يطلق شخص ما نكتة ذكية ومرحة حقًا، فلا تتصرف كشخص غاضب، بل انضم إلى الفكاهة. فالانضمام إلى الآخرين سيساعدك على الفور على الشعور بتحسن، ومن يدري، فقد يكون لديك أيضًا بعض الردود المرحة التي قد تجعل الآخرين يضحكون أكثر.وفقًا لدراسات متعددة أجريت حول موضوع الضحك، يؤكد الخبراء أنه يمكن أن يساعد في مكافحة القلق والتوتر والاكتئاب، ويساعد الناس في الحفاظ على السعادة والإيجابية. وهذا أمر ضروري للغاية خاصة عندما نكون محاصرين في حياة مليئة بالمشاكل والهموم بدءًا من العمل المحموم إلى أسئلة البقاء على قيد الحياة في هذا الكوكب أو حتى المشاكل المالية. وإذا تمكنت من نسيان كل همومك ولو لمدة 10 دقائق خلال اليوم، فسيساعدك ذلك على العيش بصحة أفضل والعمل بشكل أفضلوفيما يلي بعض الفوائد قصيرة المدى:الضحك ينشط ويخفف من استجابتنا للتوتر: عندما نضحك بشدة، فإنه ينشط ثم يخفف من استجابتنا للتوتر . بهذه الطريقة يكون له تأثير فوري على جعلنا نشعر بالخفة. علاوة على ذلك، فإنه يزيد ويخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. والنتيجة النهائية لذلك هي الشعور بالهدوء والاسترخاء.الضحك يحفز الأعضاء: عندما نضحك، نستنشق المزيد من الهواء الغني بالأكسجين. وكلما ضحكنا أكثر، كلما استنشقنا المزيد من الأكسجين. وهذا يعني أن أعضاءنا ستحصل على المزيد من الأكسجين أيضًا مما يؤدي إلى تحسين عمل القلب والرئتين والعضلات. كما أن الضحك يجعل دماغنا يفرز المزيد من الإندورفين أو هرمونات السعادة.الضحك يمكن أن يخفف التوتر: هناك تأثير فوري آخر للضحك وهو التخلص فورًا من التوتر والضغط من العضلات. يساعد الضحك على زيادة الدورة الدموية وهذا يحفز العضلات ويساعدها على الاسترخاء. لذا، فهو يؤثر أيضًا على التخلص من الأعراض الجسدية للتوتر إلى جانب الأعراض العاطفية.بعض التأثيرات طويلة المدى على الصحة العقلية بسبب الضحكيمكن أن يقلل الغضب: الغضب هو عاطفة معقدة ويمكن أن تظهر نتيجة لعوامل متعددة. لكن الضحك يمكن أن يساعد في تهدئته بسرعة كبيرة. إن إثارة الفكاهة والضحك أثناء المواقف المتوترة يمكن أن يجعل من السهل على الناس التكيف مع الخلافات أو المشاجرات.يمكن أن يجلب السعادة والفرح: إن الضحك لمدة 5 إلى 10 دقائق فقط يمكن أن يساعدنا على الشعور بالسعادة والفرح. كما أن هذا الشعور يدوم لفترة طويلة.يمكن أن يساعد الشخص المضطرب: يمكن أن يساعد الضحك في مواجهة المشاعر الصعبة مثل القلق أو الحزن أو الحزن أو الاكتئاب.يساعد الضحك على إطلاق المزيد من الإندورفين: تعمل الإندورفين، وهي مادة كيميائية طبيعية في الجسم، على تعزيز الشعور بالسعادة وتخفيف التوتر.يمكن أن يغير وجهات النظر: إذا ضحكنا أكثر، فقد نبدأ في النظر إلى الأشياء من منظور مختلف. بالإضافة إلى ذلك، قد نشعر بخوف أقل من مواجهة الأشياء الصعبة بمساعدة القليل من الفكاهة .يمكن أن يقلل من التوتر: عندما نضحك أو نبتسم، يتوقف جسمنا عن إفراز هرمون التوتر الكورتيزول. وكلما انخفضت مستويات الكورتيزول، كانت صحتنا العقلية أفضل. (اليوم السابع)