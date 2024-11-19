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صحة
غسل الشعر في صالونات التجميل خطر.. ما السبب؟
Lebanon 24
19-11-2024
|
14:11
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حذر الاستشاري في جراحة الأعصاب في الهند، الدكتور أرون نايك عبر حسابه على "إنستغرام"، أن ثني الرقبة بشكل مفرط إلى الوراء أثناء غسل الشعر قد يضغط على الشرايين في الرقبة، ما يعيق تدفق الدم إلى الدماغ ويعرّض الشخص لأعراض خطيرة مثل الدوخة وفقدان الرؤية والخدر واضطراب الكلام، مضيفاً "وفي حال استمر الضغط على الشرايين لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في سكتة دماغية قاتلة".
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وأشار نايك إلى أن "الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو تاريخ من مشكلات الرقبة، هم أكثر عرضة لخطر هذه الحالة.
وعرّف الأطباء هذه الظاهرة بـ"متلازمة السكتة الدماغية في صالونات التجميل".
ومن أبرز الحالات، حادثة أديل بيرنز، وهي أم لطفلين من غلاسكو، التي أصيبت بسكتة دماغية في صالون تجميل عام 2016 بعد غسل شعرها 6 مرات خلال جلسات الصبغة. وقد فقدت القدرة على الكلام والرؤية والحركة لمدة 24 ساعة.
ومن جانبه، قدم نايك مجموعة من النصائح التي يمكن أن تحمي عملاء صالونات التجميل من هذه المخاطر. أولا، يجب التأكد من دعم الرقبة بشكل صحيح أثناء الغسيل، مثل وضع منشفة أو وسادة تحت الرقبة لتجنب انحناء الرقبة بشكل مفرط. كما يمكن تعديل ارتفاع الحوض أو الكرسي لتقليل الضغط على الرقبة.
وأكد على أهمية أخذ فترات راحة أثناء غسل الشعر لتخفيف التوتر على الرقبة، مع ضرورة مراقبة أعراض السكتة الدماغية مثل الخدر أو الضعف المفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، والارتباك والدوخة وعدم وضوح الرؤية. (روسيا اليوم)
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