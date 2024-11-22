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صحة

تعرّف على فوائد العسل الصحية في الشتاء

Lebanon 24
22-11-2024 | 00:00
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خلال فصل الشتاء يزداد بفرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ولذا يمكنك تناول العسل لتجنب مثل هذه العدوي ، فهو يحتوي على إنزيمات طبيعية وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، تعمل هذه المركبات المفيدة معًا لتحسين جهاز المناعة، مما يجعله أكثر قدرة على مكافحة العدوى، وفقا لموقع healthshots.
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فوائد العسل لتقوية المناعة
- يحتوي على نسبة عالية من الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات
إنه مضاد طبيعي للميكروبات وله خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله سلاحًا فعالًا ضد الأمراض، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Molecules . تعمل مكوناته الطبيعية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين، معًا لقتل البكتيريا والفيروسات الضارة. يمكن أن يساعد هذا التأثير القوي المضاد للبكتيريا في منع أو تخفيف أعراض أمراض الشتاء الشائعة مثل نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي،  سيساعد دمجه في روتينك اليومي في تقوية آليات دفاع جسمك وحماية صحتك خلال الأشهر الباردة من العام.

- يخفف من التهاب الحلق والسعال
يمكن أن تتسبب أشهر الشتاء الباردة في التهاب الحلق والسعال المزمن، فهو  مهدئ طبيعي يحمي ويهدئ الحلق الملتهب ، كما وجد في دراسة نشرت في المجلة الوطنية لعلم وظائف الأعضاء . يعمل هذا الإجراء المريح على تخفيف السعال والتهيج في الجهاز التنفسي، والذي يمكن أن يزداد سوءًا بسبب التعرض للهواء البارد. بالإضافة إلى ذلك، تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا في علاج الالتهابات التي تسبب هذه الأعراض عادةً، مما يوفر الراحة ويعزز التعافي بشكل أسرع.

- يعزز الطاقة والحيوية
يمكن أن تجعلنا أيام الشتاء الأقصر ودرجات الحرارة الباردة نشعر بالتعب والخمول، يوفر العسل الخام، حلاً سريعًا وفعالًا. ويوفر مزيجه الفريد من الجلوكوز والفركتوز مصدرًا للطاقة متاحًا بسرعة يمكن للجسم امتصاصه بسهولة،  تقاوم هذه الدفعة الغنية بالطاقة تعب الشتاء من خلال الحفاظ على نشاطنا وانتباهنا. يسمح لنا الحفاظ على مستويات الطاقة لدينا ببناء نظام مناعي أقوى ضد هجمات أمراض الشتاء، مما يؤدي إلى أقصى قدر من الصحة والعافية.

- ينظم درجة حرارة الجسم
 يتمتع العسل بخصائص حرارية، مما يعني أنه يزيد من توليد الحرارة داخل الجسم". يمكن أن يكون تأثير الاحترار التدريجي مفيدًا بشكل خاص في الأشهر الأكثر برودة، عندما تكون أجسامنا أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالبرد. يمكن أن يساعد دمج هذا المُحلي الطبيعي في نظامك الغذائي في تنظيم درجة حرارة جسمك، وإبقائك دافئًا، وتحسين صحتك العامة.
(اليوم السابع)
 
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