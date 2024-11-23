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صحة
فاكهة "الشيريمويا".. أكثر الأطعمة المغذية في العالم
Lebanon 24
23-11-2024
|
16:00
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حصلت فاكهة الشيريمويا "أكثر الأطعمة المغذية في العالم"، على درجة غذائية بلغت 96 من 100، وفقا لتقرير "بي بي سي".
وتعرف الشيريمويا أحيانا باسم "تفاحة الكاسترد" بسبب قوامها الكريمي، الذي يشبه الكاسترد.
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ومن الخارج، تبدو الفاكهة مخروطية الشكل وخضراء اللون، مع سطح خارجي خشن، بينما يخبئ داخلها أساسا حلوا وكريميا يتم تناوله غالبا بالملعقة.
وأشاد موقع Healthline بفاكهة الشيريمويا لما تحتويه من مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن التي تقدم العديد من الفوائد الصحية.
وتشير الدراسات إلى أن هذه الفاكهة قد تعزز جهاز المناعة وتساهم في تقليل الالتهابات وتدعم صحة القلب والعينين. ومع ذلك، تحذر التقارير من أن بعض أجزاء فاكهة الشيريمويا تحتوي على سموم قد تضر بالجهاز العصبي إذا تم تناولها بكميات كبيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الشيريمويا مصدرا غنيا بفيتامين B6، المعروف بقدرته على تحسين الحالة المزاجية، وهي أيضا مليئة بالألياف التي تساهم في تحسين الهضم وصحة الأمعاء.
علاوة على ذلك، تحتوي الشيريمويا على مركبات الفلافونويد التي أظهرت الدراسات أنها تمتلك خصائص مضادة للسرطان، حيث ثبت أنها قادرة على وقف نمو الخلايا السرطانية في بيئات مختبرية. (روسيا اليوم)
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