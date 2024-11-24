نصائح ذهبية لممارسة الرياضة في الشتاء

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مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، قد تبدو فكرة الخروج لممارسة الرياضة فى الخارج أمرًا شاقًا. لكن الجري في الطقس البارد لا يساعد فقط في الحفاظ على روتين اللياقة البدنية الخاص بك، بل إنه قد يعزز أيضًا مزاجك وجهازك المناعي خلال الأشهر الباردة، يمكنك الاستمتاع بأمان بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق حتى عندما يكون الجو باردًا، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.لماذا الجري في الطقس البارد؟للجري في الطقس البارد فوائد عديدة. فالهواء النقي يمكن أن يكون منعشًا، وغالبًا ما تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تحسين الأداء، حيث لا ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة كما هو الحال في الطقس الدافئ. كما أن الجري في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء يعزز الصحة العقلية، ويساعد في مكافحة الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ويوفر استراحة من الرتابة الداخلية.نصائح للجري بأمان في الطقس البارد1. ارتدِ طبقات من الملابسيعد ارتداء طبقات مناسبة من الملابس أمرًا ضروريًا للبقاء دافئًا دون ارتفاع درجة الحرارة. ابدأ بطبقة أساسية تمتص الرطوبة لإبعاد العرق عن بشرتك، وأضف طبقة عازلة للدفء، وأنهِ الأمر بطبقة خارجية مقاومة للرياح والماء. تجنب القطن، الذي يحتفظ بالرطوبة وقد يجعلك تشعر بالبرد.2. الإحماء في الداخلابدأ روتين الإحماء داخل المنزل لتنشيط الدورة الدموية قبل الخروج إلى البرد. يمكن أن تساعد تمارين التمدد الديناميكية أو الركض الخفيف في المكان أو القفزات في تحضير عضلاتك وتقليل الصدمة الأولية للهواء البارد.3. اهتم بأحذيتكقد تكون التضاريس الشتوية زلقة، لذا اختر أحذية الجري ذات الثبات الجيد أو فكر في أحذية الجري على الطرق الوعرة المصممة للظروف الجليدية أو الثلجية. إذا كانت التضاريس زلقة بشكل خاص.4. حافظ على رطوبة جسدكقد يكون الهواء البارد خادعًا، إذ يجعلك تشعر بعطش أقل من الطقس الدافئ. ومع ذلك، لا يزال جسمك يفقد الرطوبة من خلال التعرق والتنفس، لذا اشرب الماء قبل وبعد الجري.5. اختصر مسارك إذا لزم الأمرقد يؤدي البرد الشديد إلى زيادة خطر الإصابة بقضمة الصقيع وانخفاض حرارة الجسم. التزم بالطرق الأقصر القريبة من المنزل أو خطط لرحلات دائرية تسمح بالوصول السريع إلى الدفء إذا لزم الأمر.7. استمع إلى جسدكقد يؤدي الطقس البارد إلى إجهاد جسمك بطرق مختلفة. انتبه لعلامات مثل الخدر أو الوخز في أصابعك أو أصابع قدميك، وكن حذرًا من أعراض انخفاض حرارة الجسم مثل الارتعاش الذي لا يمكن السيطرة عليه أو الارتباك. اضبط سرعتك أو أنهِ الجري مبكرًا إذا أصبحت الظروف قاسية للغاية.8. ضع في اعتبارك الميزة العقليةإن الجري في البرد ليس مجرد تحدٍ جسدي، بل هو تحدٍ عقلي أيضًا. اغتنم الفرصة لبناء المرونة من خلال التغلب على الانزعاج. استخدم هذا الوقت للاستمتاع بهدوء المناظر الطبيعية الشتوية والشعور الفريد بالإنجاز الذي يأتي من تحدي العناصر الطبيعية. (اليوم السابع)