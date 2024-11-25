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صحة
النعاس أثناء النهار قد يزيد من خطر الخرف.. دراسة حديثة تكشف
Lebanon 24
25-11-2024
|
16:04
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كشفت دراسة حديثة، أن هناك طرقا فعالة للوقاية أو تأخير ظهور الخرف الذي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.
وأكّد خبراء أن "هناك مفتاحا آخر للحفاظ على قوة الدماغ، وهو أمر قد لا يجيد الكثير منا القيام به بانتظام".
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ووفقا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة "Neurology"، فإن كبار السن الذين يعانون من النعاس أو التعب أثناء النهار قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف.
ووجد الباحثون أن 35 في المئة من المشاركين في الدراسة الذين عانوا من النعاس الشديد أثناء النهار بالإضافة إلى قلة الحماس أصيبوا بمتلازمة الخطر الإدراكي الحركي، وهي حالة ما قبل الخرف تشمل انخفاضا في الصحة الإدراكية وبطء المشي.
وقال الخبراء: "إن الحصول على ليلة نوم جيدة بانتظام أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة دماغك".
وذكرت الدكتورة ميريديث بوك، طبيبة الأعصاب المعتمدة، أن هناك علاقة بين الخرف واضطرابات النوم، والتي قد تشمل الشعور بالتعب أثناء النهار، موضحةً أنّه "يمكن أن يغير الخرف دورة النوم والاستيقاظ في الدماغ، وهي -الساعة الداخلية- التي تخبر جسمك متى يشعر باليقظة ومتى يخلد إلى النوم".
وأضافت: "عندما يعاني شخص ما من الخرف، تتغير كيمياء وشبكات دماغه". (سكاي نيوز)
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