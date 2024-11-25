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صحة

"البابايا".. كيف تعزز صحة الجهاز الهضمي والمناعة؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:00
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تعد البابايا فاكهة استوائية لذيذة ومغذية للغاية تضم العديد من الفوائد الصحية.

وتحتوي البابايا إنزيم هضمي يسمى الباباين، والذي يمكن أن يساعد في هضم البروتين. لذلك، يمكن أن يكون هذا بديلًا ممتازًا للفواكه لتناول الطعام بعد الوجبات. تمنعنا هذه الفاكهة من الشعور بالشبع أو الشعور بانزعاج معوي.
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أيضاً، من  خلال الفيتامين سي والفيتامين أ الموجودان في البابايا من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة أضرار الجذور الحرة، مما يعزز البشرة السليمة والمشرقة. للحصول على تأثير تجديد الشباب والقضاء على التجاعيد التي تظهر بمرور الوقت.

بالإضافة إلى، تناول عصير البابايا فالفيتامين سي الموجود في البابايا يؤدي دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة، ومساعدة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض. من خلال تناول هذه الفاكهة، ستكون خلايا الدفاع في الجسم أكثر مقاومة لأي بكتيريا ضارة. عندما تكون مناعتكم منخفضة.

كما أنّ فاكهة البابايا هي منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية وغنية بالألياف، لذا يمكن أن تساعد في تعزيز الشبع والحفاظ على وزن صحي عند تناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن. نظرًا لاحتوائها الألياف، بالتالي كل الذين يستهلكون هذه الفاكهة يشعرون بالشبع بشكل أسرع وأطول، مما يقلل من الجوع طوال اليوم.

وتعتبر مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، تقلل الفاكهة من امتصاص LDL، المسمى الكوليسترول الضار، ويمكن أن تتراكم في الأوعية الدموية.

ويعد فيتامين أ الموجود في البابايا ضروري لصحة العين، مما يساهم في الحفاظ على الرؤية الليلية والوقاية من مشاكل العين المرتبطة بالعمر، مثل التنكس البقعي.
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