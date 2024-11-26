Advertisement

صحة

كيف يمكن التخلص من عادة قضم الأظافر؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:02
A-
A+
dw
Doc-P-1284315-638682558738680434.png
Doc-P-1284315-638682558738680434.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني العديد البالغين من سلوك قضم الأظافر غير المرغوب فيه.

ومن المألوف أن يطور الناس عادات غير صحية للتعامل مع التوتر والقلق نتيجة عدة عوامل متعلقة بحياتنا العصرية.

وأشارموقع "شبيغل" الألماني إلى أنّه "من أكثر هذه العادات شيوعا هي قضم الأظافر، وهي عادة عصبية لا تؤثر على جمالية اليدين فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى الألم والعدوى".
Advertisement

بدوره، إعتبر عالم النفس في المستشفى الجامعي إيبندورف في هامبورغ البروفيسور شتيفن موريتس، ، يرى أن "الإجراء الأكثر فعالية هو القيام بما يسمى بالحركة العدائية بمجرد بدء قضم الأظافر.هذا يعني: جمع اليد على شكل قبضة أو طيها أو الجلوس عليها أو شيء مشابه".

ويرى موريتس أنه بهذه الطريقة يمكن إيقاف هذا السلوك. ويتابع قائلا: "ومع ذلك، هناك العديد من الأشخاص المتأثرين الذين لا ينجحون في ذلك، لأنهم لا يلاحظون أنهم بدؤوا في هذا السلوك".

كما أن صباغة الأظافر يمكن أن تساعد على التخلص بالفعل من هذه العادة السيئة.

وهناك العديد من الطرق لوقف قضم الأظافر، ومن يرغب في ذلك، فعليه طلاء الأظافر بصباغ ذي طعم مر، ويبقى هذا هو الخيار الأنسب.

ويعتمد تأثير طلاء الأظافر ضد قضم الأظافر على رد فعل نفسي بسيط. في تجربة الطعم المر لطلاء الأظافر يربط الدماغ تدريجيا الطعم المر بقضم الأظافر، وبمرور الوقت، يبدأ الدماغ في استيعاب هذا الارتباط وتقل على إثره الرغبة في قضم الأظافر. (dw-Arabic)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:03 | 2024-11-26
04:21 | 2024-11-26
02:25 | 2024-11-26
00:26 | 2024-11-26
23:00 | 2024-11-25
16:04 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24